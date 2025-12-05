Суд арестовал Шлосберга* по делу о фейках про ВС России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Псковский городской суд в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Льва Шлосберга*, обвиняемого по статье о фейках об использовании ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя СЧ СУ УМВД России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шлосберга Л.М.*, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ", – говорится в сообщении.
Судебная пресс-служба региона в пятницу сообщила о возбуждении в отношении Шлосберга* уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Шлосберг* находится под домашним арестом по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). В объединенной пресс-службе судов региона сообщали, что, по версии следствия, 12 января политик в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию ВС РФ.
Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ.
Также в марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Пятого ноября 2025 года мировой суд назначил политику 420 часов обязательных работ.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента