Суд арестовал трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы за неповиновение законному требованию сотрудников полиции у здания Госдумы арестовал на 15 суток троих человек, среди которых иностранный агент Марат Никандров*, Тверской суд Москвы за неповиновение законному требованию сотрудников полиции у здания Госдумы арестовал на 15 суток троих человек, среди которых иностранный агент Марат Никандров*, сообщили РИА Новости в инстанции.

"Постановлениями Тверского районного суда города Москвы Никандров Марат Игоревич*, Клипиков Ратмир Евгеньевич, Краснов Василий Алексеевич признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.

Вменяемая им статья 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Марата Никандрова* признали иностранным агентом в 2023 году. В Министерстве юстиции сообщали, что в реестр его внесли на основании подачи заявления о намерении действовать в качестве иноагента.