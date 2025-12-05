https://ria.ru/20251205/sud-2060207833.html
Суд арестовал трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы
Суд арестовал трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы - РИА Новости, 05.12.2025
Суд арестовал трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы
Тверской суд Москвы за неповиновение законному требованию сотрудников полиции у здания Госдумы арестовал на 15 суток троих человек, среди которых иностранный... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T19:54:00+03:00
2025-12-05T19:54:00+03:00
2025-12-05T19:54:00+03:00
происшествия
москва
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251205/arest-2059958713.html
https://ria.ru/20250328/arest-2008042452.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ
Суд арестовал трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы
Суд арестовал на 15 суток трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Тверской суд Москвы за неповиновение законному требованию сотрудников полиции у здания Госдумы арестовал на 15 суток троих человек, среди которых иностранный агент Марат Никандров*, сообщили
РИА Новости в инстанции.
"Постановлениями Тверского районного суда города Москвы Никандров Марат Игоревич*, Клипиков Ратмир Евгеньевич, Краснов Василий Алексеевич признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
Вменяемая им статья 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.
Марата Никандрова* признали иностранным агентом в 2023 году. В Министерстве юстиции сообщали, что в реестр его внесли на основании подачи заявления о намерении действовать в качестве иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента