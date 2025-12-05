Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы - РИА Новости, 05.12.2025
19:54 05.12.2025
Суд арестовал трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы
Суд арестовал трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы - РИА Новости, 05.12.2025
Суд арестовал трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы
Тверской суд Москвы за неповиновение законному требованию сотрудников полиции у здания Госдумы арестовал на 15 суток троих человек, среди которых иностранный... РИА Новости, 05.12.2025
происшествия
москва
россия
госдума рф
происшествия, москва, россия, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ
Суд арестовал трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы

Суд арестовал на 15 суток трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы за неповиновение законному требованию сотрудников полиции у здания Госдумы арестовал на 15 суток троих человек, среди которых иностранный агент Марат Никандров*, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановлениями Тверского районного суда города Москвы Никандров Марат Игоревич*, Клипиков Ратмир Евгеньевич, Краснов Василий Алексеевич признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
Вменяемая им статья 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.
Марата Никандрова* признали иностранным агентом в 2023 году. В Министерстве юстиции сообщали, что в реестр его внесли на основании подачи заявления о намерении действовать в качестве иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
ПроисшествияМоскваРоссияГосдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала