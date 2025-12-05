Генеральный директор реабилитационного центра "Антонов Pro" Максим Антонов во время заседания в Видновском городском суде Московской области

Генеральный директор реабилитационного центра "Антонов Pro" Максим Антонов во время заседания в Видновском городском суде Московской области

Организатор рехаба в Подмосковье был судим по шести статьям

ВИДНОЕ (Московская обл.), 5 дек — РИА Новости. Организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном Максима Антонова судили по шести статьям, передает корреспондент РИА Новости.

Среди них статьи за грабеж, незаконный оборот наркотиков, кражу, дачу заведомо ложных показаний, насильственные действия сексуального характера и хулиганство.

Сам Иванов утверждает, что срок у него закончился в 2007 году и с тех пор никаких правонарушений не было.

Суд рассмотрит ходатайство о его аресте. Следствие также просит заключить под стражу трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр аддиктологии".

Всем им предъявили обвинение по статье о незаконном лишении свободы, не связанном с похищением. Помимо этого, Антонову вменяется похищение человека группой лиц по предварительному сговору.

Накануне силовики задержали гендиректора и трех сотрудников центра "СеРЦА", расположенного в деревне Малое Видное. По данным следствия, там незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, систематически применяли к ним насилие, ограничивали в пище и воде.