18:17 05.12.2025 (обновлено: 19:00 05.12.2025)
Организатор рехаба в Подмосковье был судим по шести статьям
ВИДНОЕ (Московская обл.), 5 дек — РИА Новости. Организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном Максима Антонова судили по шести статьям, передает корреспондент РИА Новости.
Среди них статьи за грабеж, незаконный оборот наркотиков, кражу, дачу заведомо ложных показаний, насильственные действия сексуального характера и хулиганство.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Обещали VIP-условия". За что пытали постояльцев рехабов в Подмосковье
Вчера, 19:23
Сам Иванов утверждает, что срок у него закончился в 2007 году и с тех пор никаких правонарушений не было.
Суд рассмотрит ходатайство о его аресте. Следствие также просит заключить под стражу трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр аддиктологии".
Всем им предъявили обвинение по статье о незаконном лишении свободы, не связанном с похищением. Помимо этого, Антонову вменяется похищение человека группой лиц по предварительному сговору.
Накануне силовики задержали гендиректора и трех сотрудников центра "СеРЦА", расположенного в деревне Малое Видное. По данным следствия, там незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, систематически применяли к ним насилие, ограничивали в пище и воде.
Аналогичную ситуацию выявили в рехабе АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновской муниципального округа Егорьевск. Там также задержали четырех сотрудников.
Кадр видео проверки деятельности реабилитационного центра, расположенного в городе Егорьевск Московской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Следствие попросило арестовать пятерых сотрудников рехаба в Егорьевске
15:05
 
