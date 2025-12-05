https://ria.ru/20251205/sud-2060181973.html
Организатор рехаба в Подмосковье был судим по шести статьям
Организатор рехаба в Подмосковье был судим по шести статьям - РИА Новости, 05.12.2025
Организатор рехаба в Подмосковье был судим по шести статьям
Организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном Максима Антонова судили по шести статьям, передает корреспондент РИА Новости.
2025-12-05T18:17:00+03:00
2025-12-05T18:17:00+03:00
2025-12-05T19:00:00+03:00
происшествия
россия
видное
московская область (подмосковье)
россия
видное
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, видное, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Видное, Московская область (Подмосковье)
Организатор рехаба в Подмосковье был судим по шести статьям
РИА Новости: организатор рехаба в Видном Антонов был судим по шести статьям
ВИДНОЕ (Московская обл.), 5 дек — РИА Новости. Организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном Максима Антонова судили по шести статьям, передает корреспондент РИА Новости.
Среди них статьи за грабеж, незаконный оборот наркотиков, кражу, дачу заведомо ложных показаний, насильственные действия сексуального характера и хулиганство.
Сам Иванов утверждает, что срок у него закончился в 2007 году и с тех пор никаких правонарушений не было.
Суд рассмотрит ходатайство о его аресте. Следствие также просит заключить под стражу трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр аддиктологии".
Всем им предъявили обвинение по статье о незаконном лишении свободы, не связанном с похищением. Помимо этого, Антонову вменяется похищение человека группой лиц по предварительному сговору.
Накануне силовики задержали гендиректора и трех сотрудников центра "СеРЦА", расположенного в деревне Малое Видное. По данным следствия, там незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, систематически применяли к ним насилие, ограничивали в пище и воде.
Аналогичную ситуацию выявили в рехабе АНО "Неугасимая надежда" в деревне Семеновской муниципального округа Егорьевск
. Там также задержали четырех сотрудников.