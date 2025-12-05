В курский суд поступило дело Васильева о растрате 152 миллионов рублей

КУРСК, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о растрате 152 миллионов рублей бюджетных средств в отношении экс-депутата курской облдумы Максима Васильева поступило в Ленинский суд города Курска, сообщили в пресс-службе судов по региону.

"В Ленинский районный суд г Курска поступило уголовное дело в отношении Васильева Максима Сергеевича, обвиняемого в растрате бюджетных средств. Органами предварительного следствия Васильеву Максиму Сергеевичу предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ : в составе организованной группы совершил растрату бюджетных средств на общую сумму более 152 миллионов рублей, выделенных ООО "КТК СЕРВИС" для возведения опорных пунктов на территории Курской области", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области

Уточняется, что Васильев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассмотрении дела в особом порядке.

"В отношении Васильева Максима Сергеевича избрана мера пресечения - заключение под стражу. Решается вопрос о принятии дела к производству суда", - добавили в пресс-службе судов.

Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!... С Новым годом!".