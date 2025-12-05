https://ria.ru/20251205/sud-2060172218.html
В курский суд поступило дело Васильева о растрате 152 миллионов рублей
2025-12-05T17:43:00+03:00
2025-12-05T17:43:00+03:00
2025-12-05T17:59:00+03:00
В курский суд поступило дело Васильева о растрате 152 миллионов рублей
КУРСК, 5 дек - РИА Новости.
Уголовное дело о растрате 152 миллионов рублей бюджетных средств в отношении экс-депутата курской облдумы Максима Васильева поступило в Ленинский суд города Курска, сообщили
в пресс-службе судов по региону.
"В Ленинский районный суд г Курска
поступило уголовное дело в отношении Васильева Максима Сергеевича, обвиняемого в растрате бюджетных средств. Органами предварительного следствия Васильеву Максиму Сергеевичу предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ
: в составе организованной группы совершил растрату бюджетных средств на общую сумму более 152 миллионов рублей, выделенных ООО "КТК СЕРВИС" для возведения опорных пунктов на территории Курской области", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области
.
Уточняется, что Васильев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассмотрении дела в особом порядке.
"В отношении Васильева Максима Сергеевича избрана мера пресечения - заключение под стражу. Решается вопрос о принятии дела к производству суда", - добавили в пресс-службе судов.
Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике, готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!... С Новым годом!".
Семнадцатого ноября, давая показания на судебном заседании по делу о хищениях при строительстве фортификаций, Васильев отказался отвечать на вопрос, куда он потратил похищенные деньги, заявив, что они ушли "на личные нужды".