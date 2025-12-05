Суд продлил арест экс-главе ГВСУ №8 Выгулярному

Рейтинг@Mail.ru
17:00 05.12.2025 (обновлено: 17:56 05.12.2025)
происшествия
москва
донецкая народная республика
пятигорск
главное управление обустройства войск
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия, москва, донецкая народная республика, пятигорск, главное управление обустройства войск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, Пятигорск, Главное управление обустройства войск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему начальнику Главного военно-строительного управления №8 Вадиму Выгулярному, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Продлили стражу до 10 марта", - сказал собеседник агентства.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ущерб по делу экс-замглавы Минстроя ДНР превысил четыре миллиарда рублей
16 октября, 03:24
Судебное постановление огласили в отсутствие представителей СМИ, родных и близких обвиняемых, пришедших их поддержать. На резолютивной части присутствовали только участники процесса.
Следствие, мотивируя ходатайство о продлении ареста, в частности, указало на то, что Выгулярный, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда. Обвиняемый и его защита просила избрать домашний арест в квартире, где он проживал. Адвокаты настаивали, что в ходатайстве отсутствуют сведения, свидетельствующие о том, что их подзащитный может скрыться, воздействует на ход расследования дела и уничтожит доказательства.
Пребывание в СИЗО также продлили ещё одному фигуранту Илье Леонову.
Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, вину Выгулярный и Леонов не признают.
В рамках дела арестована бывший замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезова, оно связано с мошенничеством на госконтрактах при возведении военных объектов.
Мерваезова обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил четыре миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Контракты же были заключены на общую сумму более 9 миллиардов рублей.
Юлия Мерваезова - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Количество обвиняемых по делу экс-замминистра в ДНР возросло до девяти
15:30
Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").
Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.
Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят экс-руководитель АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников.
Мерваезова была арестована в Пятигорске, а затем этапирована в Москву, где ей продлили срок ареста. Потерпевшими по уголовным делам признаны ряд организаций и Минобороны РФ.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Экс-замдиректора ГВСУ Сметанюк заключил сделку со следствием
6 октября, 09:19
 
ПроисшествияМоскваДонецкая Народная РеспубликаПятигорскГлавное управление обустройства войскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
