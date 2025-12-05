Суд продлил арест экс-главе ГВСУ №8 Выгулярному

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему начальнику Главного военно-строительного управления №8 Вадиму Выгулярному, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Продлили стражу до 10 марта", - сказал собеседник агентства.

Судебное постановление огласили в отсутствие представителей СМИ, родных и близких обвиняемых, пришедших их поддержать. На резолютивной части присутствовали только участники процесса.

Следствие, мотивируя ходатайство о продлении ареста, в частности, указало на то, что Выгулярный, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда. Обвиняемый и его защита просила избрать домашний арест в квартире, где он проживал. Адвокаты настаивали, что в ходатайстве отсутствуют сведения, свидетельствующие о том, что их подзащитный может скрыться, воздействует на ход расследования дела и уничтожит доказательства.

Пребывание в СИЗО также продлили ещё одному фигуранту Илье Леонову.

Как уточнил РИА Новости один из участников процесса, вину Выгулярный и Леонов не признают.

В рамках дела арестована бывший замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезова, оно связано с мошенничеством на госконтрактах при возведении военных объектов.

Мерваезова обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил четыре миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек. Контракты же были заключены на общую сумму более 9 миллиардов рублей.

Юлия Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ").

Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после.

Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят экс-руководитель АО " Главное управление обустройства войск " (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников.