Суд вынес приговор предпринимателю, передавшему прожектор "Азову"*

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы российского предпринимателя Виталия Ревина**, передавшего полку "Азов"* прожектор для противодействия беспилотникам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Окончательно назначить Ревину** наказание в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, остальной части наказания – в колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - огласила решение судебная коллегия.

Ранее прокурор попросил суд приговорить фигуранта к 25 годам и оштрафовать его на один миллион рублей.

Родившийся в Черниговской области россиянин Ревин**, который зарабатывал на изготовлении прожекторов, связался с представителем "Азова"* и предложил участникам полка зенитный прожектор, который сам спроектировал, следует из озвученных в суде показаний обвиняемого. Он отправил его из Курска Киев через Литву , в этом Ревину** помогали родственники с Украины

После тестирования прожектора, как рассказал сам фигурант, "азовцы" сообщили ему, что удовлетворены результатом и заинтересованы в новых поставках, чтобы противостоять российским беспилотникам, в том числе "Гераням".

Ревин** передавал полку всю техническую документацию, консультировал "Азов"* по сборке прожекторов на безвозмездной основе. Для их производства он закупал комплектующие из Китая на собственные средства, "руководствуясь личными убеждениями". Испытывал свои наработки Ревин** в Курске, соблюдая конспирацию. Также он тестировал генератор шума, то есть прибор для радиоэлектронной борьбы, чтобы передать его украинским военизированным формированиям.

Всего Ревин** собрал и передал "Азову"* один прожектор, ещё 30-35 изделий были собраны на Украине с его помощью и из деталей, приобретенных по его наводке. В случае успешного распространения разработки по Украине Ревин** планировал получить роялти и обосноваться в Европе

Уже в суде Ревин** заявил, что не подтверждает показания, данные на стадии следствия, так как они были получены с нарушениями. В то же время он напомнил, что является гражданином РФ и Украины, от последнего гражданства не отказывается, как и от симпатий к этой стране. Его адвокат отметил, что вина Ревина** не доказана, в материалах дела нет сведений, фактически подтверждающих, что он направлял посылку с прожектором за рубеж, что она была доставлена на Украину.

По просьбе адвоката Ревина** в суде были осмотрены вещественные доказательства, в том числе его мобильный телефон. В ходе заседания были проиграны видео и голосовые сообщения из переписки подсудимого с гражданином Украины, из них следует, что представители "Азова" действительно хвалили жителя Курска, а Ревин** давал им указания по сборке прожекторов. "Переписку я не узнаю, свой голос не узнаю, возможно, это искусственный интеллект", - указал фигурант.

* Террористическая организация, запрещенная в России