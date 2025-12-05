Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросил дать экс-главе Ростовского облсуда 20 лет колонии
16:45 05.12.2025
Прокурор попросил дать экс-главе Ростовского облсуда 20 лет колонии
происшествия
ростов-на-дону
краснодар
ростов
ростовский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, ростов-на-дону, краснодар, ростов, ростовский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ростов, Ростовский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Обвинение запросило 20 лет колонии и 170 миллионов рублей штрафа экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой, обвиняемой во взяточничестве, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Попросили назначить 20 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства, добавив, что также для Золотаревой прокурор требует штраф в 170 миллионов рублей.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ВККС разрешила завести дело на судью из Мордовии
28 ноября, 11:02
Экс-заместителю Золотаревой Татьяне Юровой прокурор просит назначить 18 лет лишения свободы и штраф в 120 миллионов рублей. Бывшему председателю Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгию Бондаренко - 7 лет лишения свободы и 4 миллиона рублей штрафа, бывшему начальнику управления областного судебного департамента Андрею Рощевскому - 10 лет лишения свободы и штраф в 50 миллионов рублей.
Дело поступило в суд Краснодара в 2025 году, в нем фигурируют арестованные в 2023 году по делу о взяточничестве экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. Им вменяется получение взятки по предварительному сговору либо организованной группой в особо крупном размере. Другие фигуранты - экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский, им вменяется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
Как ранее сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в отношении еще одного фигуранта Альберта Романова суд приостановил производство по делу, удовлетворив соответствующее ходатайство после заключения им контракта с Минобороны для отправки в зону СВО.
В апреле 2023 года Золотарева написала заявление об отставке с поста председателя Ростовского областного суда по собственному желанию. Позже Высшая квалификационная коллегия судей по представлению главы СК России разрешила возбудить против нее уголовное дело, а Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову по делу о взяточничестве.
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ
24 ноября, 16:58
 
Происшествия
 
 
