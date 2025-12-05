Прокурор попросил дать экс-главе Ростовского облсуда 20 лет колонии

КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Обвинение запросило 20 лет колонии и 170 миллионов рублей штрафа экс-председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой, обвиняемой во взяточничестве, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Попросили назначить 20 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства, добавив, что также для Золотаревой прокурор требует штраф в 170 миллионов рублей.