Суд в четвертый раз отказал сыну Черномырдина в иске к Caterpillar

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы четвертый раз отказал компании "Соммарива", в которой 50% принадлежит Андрею Черномырдину, сыну бывшего главы правительства РФ Виктора Черномырдина, просившей запретить налоговым органам регистрировать сделки с долями четырех российских структур американского производителя строительной и горнодобывающей техники Caterpillar, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Отказать ООО "Соммарива" в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска", - говорится в определении суда, опубликованном в пятницу. До этого суд еще трижды выносил такое же решение.

Обеспечительные меры запрашивались в деле по иску "Соммаривы", в котором она просит обязать иностранные структуры Caterpillar дать письменное согласие на продажу истцу 100% долей в российских ООО "Катерпиллар Евразия", ООО "Катерпиллар Дистрибьюшн Интернейшнл", ООО "Солар Турбинс СиАйЭс" и ООО "Электро-Мотив Локомотив Текнолоджис". Рассмотрение дела назначено на январь.

Ответчиками в иске указаны американские Caterpillar Inc . и Solar Turbines International Company, швейцарская Caterpillar SARL, бельгийская Caterpillar Distribution Services Europe и люксембургская Caterpillar Luxembourg Group S.a r.l. Истец также просит суд обязать ответчиков предоставить ему "их учредительные документы… включая данные об их акционерах (и) владельцах".

Кроме того, в иске заявлено требование о назначении ответчикам судебной неустойки в виде взыскания 5 миллионов рублей за каждый день возможного неисполнения будущего судебного акта с даты вступления решения в силу.

В обоснование необходимости обеспечительных мер "Соммарива" заявляет, что они "направлены на побуждение ответчиков выполнить требования Правительственной комиссии РФ , а также недопущение двойной продажи долей".

По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Соммарива" по 50% принадлежит Черномырдину и гендиректору компании Людмиле Чупилкиной.