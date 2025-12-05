Рейтинг@Mail.ru
16:30 05.12.2025
Суд в четвертый раз отказал сыну Черномырдина в иске к Caterpillar
Суд в четвертый раз отказал сыну Черномырдина в иске к Caterpillar
россия, тосно, виктор черномырдин, владимир путин, caterpillar, inc.
Россия, Тосно, Виктор Черномырдин, Владимир Путин, Caterpillar, Inc.
Суд в четвертый раз отказал сыну Черномырдина в иске к Caterpillar

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы четвертый раз отказал компании "Соммарива", в которой 50% принадлежит Андрею Черномырдину, сыну бывшего главы правительства РФ Виктора Черномырдина, просившей запретить налоговым органам регистрировать сделки с долями четырех российских структур американского производителя строительной и горнодобывающей техники Caterpillar, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Отказать ООО "Соммарива" в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска", - говорится в определении суда, опубликованном в пятницу. До этого суд еще трижды выносил такое же решение.
Обеспечительные меры запрашивались в деле по иску "Соммаривы", в котором она просит обязать иностранные структуры Caterpillar дать письменное согласие на продажу истцу 100% долей в российских ООО "Катерпиллар Евразия", ООО "Катерпиллар Дистрибьюшн Интернейшнл", ООО "Солар Турбинс СиАйЭс" и ООО "Электро-Мотив Локомотив Текнолоджис". Рассмотрение дела назначено на январь.
Ответчиками в иске указаны американские Caterpillar Inc. и Solar Turbines International Company, швейцарская Caterpillar SARL, бельгийская Caterpillar Distribution Services Europe и люксембургская Caterpillar Luxembourg Group S.a r.l. Истец также просит суд обязать ответчиков предоставить ему "их учредительные документы… включая данные об их акционерах (и) владельцах".
Кроме того, в иске заявлено требование о назначении ответчикам судебной неустойки в виде взыскания 5 миллионов рублей за каждый день возможного неисполнения будущего судебного акта с даты вступления решения в силу.
В обоснование необходимости обеспечительных мер "Соммарива" заявляет, что они "направлены на побуждение ответчиков выполнить требования Правительственной комиссии РФ, а также недопущение двойной продажи долей".
По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Соммарива" по 50% принадлежит Черномырдину и гендиректору компании Людмиле Чупилкиной.
Президент РФ Владимир Путин в 2023 году разрешил ООО "ПСК - Новые решения" приобрести два других российских актива Caterpillar – ООО "Катерпиллар Тосно" и ООО "Катерпиллар Файнэншл". Американская Caterpillar, занимающаяся производством строительной и горнодобывающей техники, в 2022 году объявила о приостановке работы своих заводов в России, в том числе завода в Тосно.
РоссияТосноВиктор ЧерномырдинВладимир ПутинCaterpillar, Inc.
 
 
