https://ria.ru/20251205/sud-2060136944.html
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным - РИА Новости, 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным
Бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова заявила РИА Новости, что решение по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества незаконно и РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:27:00+03:00
2025-12-05T16:27:00+03:00
2025-12-05T16:28:00+03:00
москва
тимур иванов
светлана захарова
генеральная прокуратура рф
вадим иванов
bentley motors
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543303_0:267:1366:1035_1920x0_80_0_0_dd416ff74345cd97e2211a66e6c2df02.jpg
https://ria.ru/20251205/ivanov-2060110229.html
https://ria.ru/20251127/ivanov-2057873648.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543303_0:139:1366:1163_1920x0_80_0_0_24510c25218f171bcc665ce8bfab5cc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тимур иванов, светлана захарова, генеральная прокуратура рф, вадим иванов, bentley motors, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Светлана Захарова, Генеральная прокуратура РФ, Вадим Иванов, Bentley Motors, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным
РИА Новости: бывшая жена Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова заявила РИА Новости, что решение по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества незаконно и будет обжаловано.
В пятницу Пресненский суд Москвы
частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова
и его близких, заявленный на сумму свыше миллиарда рублей.
"Решение незаконно, мы будем обжаловать", - сказала собеседница агентства.
Суд изъял ее ювелирные украшения, включая кольцо Graff, купленное на аукционе Christie's, оставив ей лишь автомобиль Bentley 2004 года выпуска.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры
вместе с Ивановым проходила его бывшая супруга Светлана Захарова
, отец Вадим Иванов
, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин
, его водитель Андрей Петров
, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Арбитражный суд Москвы 25 ноября по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.