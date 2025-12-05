Рейтинг@Mail.ru
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным
16:27 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным - РИА Новости, 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным
Бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова заявила РИА Новости, что решение по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества незаконно и РИА Новости, 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным

РИА Новости: бывшая жена Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова заявила РИА Новости, что решение по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества незаконно и будет обжаловано.
В пятницу Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова и его близких, заявленный на сумму свыше миллиарда рублей.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд изъял в доход государства особняк Тимура Иванова в центре Москвы
15:45
"Решение незаконно, мы будем обжаловать", - сказала собеседница агентства.
Суд изъял ее ювелирные украшения, включая кольцо Graff, купленное на аукционе Christie's, оставив ей лишь автомобиль Bentley 2004 года выпуска.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры вместе с Ивановым проходила его бывшая супруга Светлана Захарова, отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Арбитражный суд Москвы 25 ноября по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Налоговая ликвидировала компанию отца Тимура Иванова
27 ноября, 02:32
 
