Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным

Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото

Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывшая супруга экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова заявила РИА Новости, что решение по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества незаконно и будет обжаловано.

В пятницу Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова и его близких, заявленный на сумму свыше миллиарда рублей.

"Решение незаконно, мы будем обжаловать", - сказала собеседница агентства.

Суд изъял ее ювелирные украшения, включая кольцо Graff, купленное на аукционе Christie's, оставив ей лишь автомобиль Bentley 2004 года выпуска.

Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.