Суд по иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову не стал изымать только Bentley

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы изъял все имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которое просила в своем иске Генпрокуратура, кроме машины Bentley его бывшей жены Светланы Захаровой, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова и его близких, заявленный на сумму свыше миллиарда рублей.
"Не изъяли только Bentley", - пояснил один из участников процесса, когда после оглашения Иванов по видеосвязи из СИЗО задал вопрос, в чем именно было частичное удовлетворение иска, если судья перечислила все имущество.
Этот автомобиль 2004 года выпуска принадлежит Захаровой.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры вместе с Ивановым проходила его бывшая супруга Светлана Захарова, отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Арбитражный суд Москвы 25 ноября по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.