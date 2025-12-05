Рейтинг@Mail.ru
Суд по иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову не стал изымать только Bentley - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/sud-2060123094.html
Суд по иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову не стал изымать только Bentley
Суд по иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову не стал изымать только Bentley - РИА Новости, 05.12.2025
Суд по иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову не стал изымать только Bentley
Пресненский суд Москвы изъял все имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которое просила в своем иске Генпрокуратура, кроме машины Bentley его бывшей... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:12:00+03:00
2025-12-05T16:12:00+03:00
москва
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
светлана захарова
вадим иванов
bentley motors
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20251205/sud-2060116013.html
https://ria.ru/20251205/ivanov-2060110229.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тимур иванов, генеральная прокуратура рф, светлана захарова, вадим иванов, bentley motors, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Светлана Захарова, Вадим Иванов, Bentley Motors, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд по иску Генпрокуратуры к Тимуру Иванову не стал изымать только Bentley

РИА Новости: суд по иску ГП к Тимуру Иванову не стал изымать только Bentley

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы изъял все имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которое просила в своем иске Генпрокуратура, кроме машины Bentley его бывшей жены Светланы Захаровой, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Иванова и его близких, заявленный на сумму свыше миллиарда рублей.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова
16:07
"Не изъяли только Bentley", - пояснил один из участников процесса, когда после оглашения Иванов по видеосвязи из СИЗО задал вопрос, в чем именно было частичное удовлетворение иска, если судья перечислила все имущество.
Этот автомобиль 2004 года выпуска принадлежит Захаровой.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры вместе с Ивановым проходила его бывшая супруга Светлана Захарова, отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Арбитражный суд Москвы 25 ноября по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд изъял в доход государства особняк Тимура Иванова в центре Москвы
15:45
 
МоскваТимур ИвановГенеральная прокуратура РФСветлана ЗахароваВадим ИвановBentley MotorsДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала