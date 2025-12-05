Рейтинг@Mail.ru
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 05.12.2025 (обновлено: 16:08 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/sud-2060116013.html
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова - РИА Новости, 05.12.2025
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова
Пресненский суд Москвы изъял кольцо Graff у бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светланы Захаровой, о котором среди прочего имущества заявляла РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:07:00+03:00
2025-12-05T16:08:00+03:00
москва
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
светлана захарова
cartier
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738877_0:0:2604:1465_1920x0_80_0_0_fe7418f56f0069ca6c2329d0aae926f3.jpg
https://ria.ru/20251127/ivanov-2057873648.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738877_0:0:2604:1953_1920x0_80_0_0_e89ce130eb725b392fcb018cffc8946e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тимур иванов, генеральная прокуратура рф, светлана захарова, cartier
Москва, Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Светлана Захарова, Cartier
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова

РИА Новости: суд по иску ГП изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Тимур Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы изъял кольцо Graff у бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светланы Захаровой, о котором среди прочего имущества заявляла Генпрокуратура, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Кольцо белого золота Graff", - перечислила судья во время оглашения решения.
Кольцо Graff приобретено Захаровой в период брака с Михаилом Маниовичем, что подтверждено письмом аукциона Кристис ( Christie"s).
Кроме того, суд изъял и другие кольца и браслеты, часы, а также серьги известных брендов, включая Cartier и Van Cleef, включая два украшения дочери Светланы Александры.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Налоговая ликвидировала компанию отца Тимура Иванова
27 ноября, 02:32
 
МоскваТимур ИвановГенеральная прокуратура РФСветлана ЗахароваCartier
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала