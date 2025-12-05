https://ria.ru/20251205/sud-2060116013.html
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова - РИА Новости, 05.12.2025
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова
Пресненский суд Москвы изъял кольцо Graff у бывшей супруги экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светланы Захаровой, о котором среди прочего имущества заявляла РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:07:00+03:00
2025-12-05T16:07:00+03:00
2025-12-05T16:08:00+03:00
москва
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
светлана захарова
cartier
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738877_0:0:2604:1465_1920x0_80_0_0_fe7418f56f0069ca6c2329d0aae926f3.jpg
https://ria.ru/20251127/ivanov-2057873648.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989738877_0:0:2604:1953_1920x0_80_0_0_e89ce130eb725b392fcb018cffc8946e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тимур иванов, генеральная прокуратура рф, светлана захарова, cartier
Москва, Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Светлана Захарова, Cartier
Суд по иску Генпрокуратуры изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова
РИА Новости: суд по иску ГП изъял кольцо Graff у бывшей жены Тимура Иванова