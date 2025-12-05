Рейтинг@Mail.ru
Cледствие попросило арестовать организатора рехаба в Подмосковье
15:44 05.12.2025 (обновлено: 18:11 05.12.2025)
Cледствие попросило арестовать организатора рехаба в Подмосковье
Следствие просит арестовать организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном Максима Антонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда. РИА Новости, 05.12.2025
московская область (подмосковье), происшествия, видное, московский областной суд
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Видное, Московский областной суд
ВИДНОЕ (Московская область), 5 дек - РИА Новости. Следствие просит арестовать организатора "пыточного" рехаба в подмосковном Видном Максима Антонова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"В Видновский городской суд Московской области поступили... материалы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении... организатора указанного рехаба Антонова М.Л.", - сказали в пресс-службе.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова попросила не изымать дорогие серьги и кольца
11:23
В суде уточнили, что также следствие просит арестовать трех волонтеров рехаба ООО "Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология".
Всем им предъявлено обвинение по статье 127 УК РФ, а именно в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц.
Помимо этого, Антонов обвиняется в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, как уточнили в суде, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в указанный центр потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие, опасное для жизни и здоровья, а также использовались предметы в качестве оружия. Также по указанию Антонова сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Обещали VIP-условия". За что пытали постояльцев рехабов в Подмосковье
Вчера, 19:23
 
