Дело экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцева направили в суд
15:09 05.12.2025 (обновлено: 15:16 05.12.2025)
Дело экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцева направили в суд
Дело экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцева направили в суд

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дело бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 2 миллионов рублей, направлено в суд, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)... Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2009 по 2010 год Уфимцев с тремя соучастниками незаконно приобрел право пользования лесным участком в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды, находящимся в федеральной собственности.
Отмечается, что для этого фигуранты подыскали подведомственное Управлению культуры администрации Челябинска муниципальное учреждение, не нуждающееся в данном участке. Подчеркивается, что обманом они организовали заключение договора бессрочного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и учреждением, по которому был предоставлен участок площадью пять гектаров для строительства детского оздоровительного лагеря.
"После чего соучастники организовали строительство на участке девяти загородных капитальных домов (коттеджей), которые оформили на физических лиц. Незаконное пользование лесным участком осуществлялось вплоть до 18 мая 2018 года, когда противоправная деятельность фигурантов была пресечена", - рассказали в СК.
Таким образом был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей.
Добавляется, что в ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на участок были признаны недействительными, он возвращен в собственность государства.
Как добавили в СК, бывший вице-губернатор Челябинской области скрылся от следствия за пределы РФ, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск. Он был задержан в августе 2025 года при попытке пересечь границу. Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на жилое помещение, принадлежащее фигуранту, стоимостью свыше 3,3 миллиона рублей.
