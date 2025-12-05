Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура обжаловала приговор дяде редактора URA.ru
14:15 05.12.2025 (обновлено: 14:48 05.12.2025)
Прокуратура обжаловала приговор дяде редактора URA.ru
Прокуратура обжаловала приговор дяде редактора URA.ru - РИА Новости, 05.12.2025
Прокуратура обжаловала приговор дяде редактора URA.ru
Прокуратура обжаловала приговор дяде редактора URA.RU, осужденному на четыре года условно за взятку, и требует для него реального срока, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.12.2025
Прокуратура обжаловала приговор дяде редактора URA.ru

РИА Новости: прокуратура потребовала реального срока для дяди редактора URA.ru

Андрей Карпов в суде
Андрей Карпов в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости
Андрей Карпов в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор дяде редактора URA.RU, осужденному на четыре года условно за взятку, и требует для него реального срока, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Прокуратура требует реального срока для бывшего полицейского, продававшего оперативные сводки журналисту", - сказала собеседница агентства.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU заявил на суде, что раскаивается в получении взятки
21 ноября, 09:22
Как уточнили в инстанции, апелляционное представление надзорного ведомства поступило в пятницу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Ранее в пресс-службе прокуратуры региона РИА Новости уточняли, что на изучение приговора у надзорного ведомства есть 15 дней после вынесения решения судом.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 25 ноября приговорил к четырем годам условно бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова. Кроме того, Карпову запретили занимать аналогичные должности на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей была конфискована в доход государства.
Гособвинение тогда просило для него четыре года колонии общего режима, штраф в 600 тысяч рублей и лишение звания старшего лейтенанта.
Суд вынес решение в одно заседание, а Карпов до этого заключил досудебное соглашение. Гособвинение отмечало, что отягчающих обстоятельств не имеется, а среди смягчающих: наличие ребенка, раскаяние и положительные характеристики.
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU рассказал, получал ли деньги от других СМИ
21 ноября, 09:58
По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение суточных оперативных сводок УМВД по Екатеринбургу Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.
В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов находился под домашним арестом.
В ходе процесса Карпов заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил не отправлять его в колонию, отметив, что ему жаль своего племянника и жаль, что он подвел своих коллег.
На предыдущих заседаниях по делу Аллаярова - этот процесс стартовал 23 октября - главред URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а сам Карпов заявил, что передавал Аллаярову сводки и сообщил о своем раскаянии. Из его предыдущих показаний, оглашенных судьей по просьбе защиты, выяснилось, что, передавая сводки, он помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице и получал за это денежное вознаграждение.
Вывеска информационного агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Издание URA.RU вошло в список третьих лиц по делу "Корпорации СТС"
18 сентября, 17:41
 
ПроисшествияUra.ruЕкатеринбург
 
 
