ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура обжаловала приговор дяде редактора URA.RU, осужденному на четыре года условно за взятку, и требует для него реального срока, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

"Прокуратура требует реального срока для бывшего полицейского, продававшего оперативные сводки журналисту", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в инстанции, апелляционное представление надзорного ведомства поступило в пятницу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга

Ранее в пресс-службе прокуратуры региона РИА Новости уточняли, что на изучение приговора у надзорного ведомства есть 15 дней после вынесения решения судом.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 25 ноября приговорил к четырем годам условно бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки от редактора URA.RU Дениса Аллаярова. Кроме того, Карпову запретили занимать аналогичные должности на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей была конфискована в доход государства.

Гособвинение тогда просило для него четыре года колонии общего режима, штраф в 600 тысяч рублей и лишение звания старшего лейтенанта.

Суд вынес решение в одно заседание, а Карпов до этого заключил досудебное соглашение. Гособвинение отмечало, что отягчающих обстоятельств не имеется, а среди смягчающих: наличие ребенка, раскаяние и положительные характеристики.

По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение суточных оперативных сводок УМВД по Екатеринбургу Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.

В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов находился под домашним арестом.

В ходе процесса Карпов заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил не отправлять его в колонию, отметив, что ему жаль своего племянника и жаль, что он подвел своих коллег.