Жителя Белгорода будут судить за оправдание терроризма

БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Белгорода, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и призывах к покушению на госдеятеля в соцсети.
"Прокуратурой Белгородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя г. Белгорода. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма). По версии следствия, обвиняемый в марте 2024 года... в открытом к публичному просмотру чате социальной сети Telegram разместил заявления, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, связанные с посягательством на жизнь государственного деятеля", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по региону, в своих публикациях молодой человек также призывал вступать в ряды украинской военизированной организации "Легион "Свобода России"*, признанной в РФ террористической. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, подчеркнули в УФСБ.
* Украинская террористическая организация, запрещенная в России
