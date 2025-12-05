Рейтинг@Mail.ru
Жителя Белгорода будут судить за оправдание терроризма - РИА Новости, 05.12.2025
11:23 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/sud-2059995789.html
Жителя Белгорода будут судить за оправдание терроризма
Жителя Белгорода будут судить за оправдание терроризма - РИА Новости, 05.12.2025
Жителя Белгорода будут судить за оправдание терроризма
Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Белгорода, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:23:00+03:00
2025-12-05T11:23:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
россия
белгородская область
белгород
россия
происшествия, белгородская область, белгород, россия
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Россия
Жителя Белгорода будут судить за оправдание терроризма

Жителя Белгорода будут судить за призывы к покушению на госдеятеля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Белгорода, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и призывах к покушению на госдеятеля в соцсети.
"Прокуратурой Белгородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя г. Белгорода. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма). По версии следствия, обвиняемый в марте 2024 года... в открытом к публичному просмотру чате социальной сети Telegram разместил заявления, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, связанные с посягательством на жизнь государственного деятеля", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по региону, в своих публикациях молодой человек также призывал вступать в ряды украинской военизированной организации "Легион "Свобода России"*, признанной в РФ террористической. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, подчеркнули в УФСБ.
* Украинская террористическая организация, запрещенная в России
ПроисшествияБелгородская областьБелгородРоссия
 
 
