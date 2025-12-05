Суд на полгода снизил срок экс-начальнику НИИ ФСИН

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд на полгода снизил десятилетний срок бывшему начальнику НИИ ФСИН России генерал-майору внутренней службы Андрею Быкову за взяточничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там пояснили, что суд переквалифицировал обвинение по одному из эпизодов злоупотребления должностными полномочиями с части 3 статьи на часть 1, то есть пришел к выводу, что злоупотребление хоть и было, но не повлекло тяжких последствий.

"Окончательно Быкову назначено девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на девять лет, со штрафом в размере пять миллионов рублей", - сказали в суде.

В декабре 2023 года суд признал Быкова виновным по нескольким эпизодам получения взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и ношении оружия.

По данным следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ сверх этого ради дополнительных выплат.