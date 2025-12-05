Рейтинг@Mail.ru
Суд на полгода снизил срок экс-начальнику НИИ ФСИН
05:30 05.12.2025
Суд на полгода снизил срок экс-начальнику НИИ ФСИН
Второй кассационный суд на полгода снизил десятилетний срок бывшему начальнику НИИ ФСИН России генерал-майору внутренней службы Андрею Быкову за взяточничество
2025
происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Суд на полгода снизил срок экс-начальнику НИИ ФСИН

Суд на полгода снизил срок экс-начальнику НИИ ФСИН Андрею Быкову

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд на полгода снизил десятилетний срок бывшему начальнику НИИ ФСИН России генерал-майору внутренней службы Андрею Быкову за взяточничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там пояснили, что суд переквалифицировал обвинение по одному из эпизодов злоупотребления должностными полномочиями с части 3 статьи на часть 1, то есть пришел к выводу, что злоупотребление хоть и было, но не повлекло тяжких последствий.
"Окончательно Быкову назначено девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на девять лет, со штрафом в размере пять миллионов рублей", - сказали в суде.
В декабре 2023 года суд признал Быкова виновным по нескольким эпизодам получения взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и ношении оружия.
По данным следствия, с апреля 2018 по апрель 2021 года Быков заключил 95 договоров о трудоустройстве в институт на должности вольнонаемных работников с действующими сотрудниками. Быков, осознавая, что сотрудники выполняют научные работы по основному месту службы, организовал предоставление ими отчетов о выполнении работ сверх этого ради дополнительных выплат.
В результате НИИ понес ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, следует из материалов дела. Как стало известно в ходе судебных разбирательств, сотрудники платили ему за допуск к комиссии, которая и определяла размер премий.
