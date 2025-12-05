Рейтинг@Mail.ru
Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной" - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 05.12.2025 (обновлено: 03:35 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/sud-2059934082.html
Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной"
Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной" - РИА Новости, 05.12.2025
Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной"
Признание сделки купли-продажи квартиры недействительной влечет за собой возврат денег покупателю, а жилья - продавцу, следует из документов кассационного суда, РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T03:33:00+03:00
2025-12-05T03:35:00+03:00
жилье
россия
москва
лариса долина
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg
https://realty.ria.ru/20251203/zhile-2059585529.html
https://realty.ria.ru/20251202/rieltory-2059149552.html
https://ria.ru/20251205/zhile-2059931079.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5ed922b33030184f033cc7fdcecf98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, москва, лариса долина, общество
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Общество
Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной"

Добросовестный покупатель жилья по схеме Долиной обязан получить деньги обратно

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр квартиры
Осмотр квартиры - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Осмотр квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Признание сделки купли-продажи квартиры недействительной влечет за собой возврат денег покупателю, а жилья - продавцу, следует из документов кассационного суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Кассационный суд пришел к такому заключению при рассмотрении иска по гражданскому делу по так называемой схеме Долиной. Согласно материалам дела, обманутая мошенниками жительница Москвы в 2022 году продала квартиру покупателю, не связанному с ними, и передала аферистам деньги. Затем она отказалась отдавать жилье и стала требовать признания сделки недействительной. Суд первой инстанции встал на сторону покупателя, однако апелляция отменила решение и встала на сторону обманутого продавца. Апелляционное определение оспорили как покупатель, так и прокуратура.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Юрист: схеме Долиной на рынке жилья уже 25 лет
3 декабря, 18:11
Кассационный суд отметил, что если сделку признали недействительной как совершенную под влиянием заблуждения, то к ней применяются правила из пункта 2 статьи 167 ГК РФ, по которым стороны обязаны вернуть все полученное по сделке.
"Последствием недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения, является возврат сторонами всего полученного по сделке. Эта норма не предусматривает… возможности усмотрения суда в применении или неприменении двусторонней реституции (взаимный возврат полученного по недействительной сделке - ред.), так как эти последствия возникают в силу закона", - говорится в документе.
Суд подчеркнул, что для применения двусторонней реституции не требуется предъявление иска стороной, которая возражает против признания сделки недействительной.
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Риелторы предложили возмещать убытки покупателям при изъятии у них квартир
2 декабря, 11:40
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Вручение ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной" при покупке жилья
02:49
 
ЖильеРоссияМоскваЛариса ДолинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала