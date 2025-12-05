Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Признание сделки купли-продажи квартиры недействительной влечет за собой возврат денег покупателю, а жилья - продавцу, следует из документов кассационного суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Кассационный суд пришел к такому заключению при рассмотрении иска по гражданскому делу по так называемой схеме Долиной. Согласно материалам дела, обманутая мошенниками жительница Москвы в 2022 году продала квартиру покупателю, не связанному с ними, и передала аферистам деньги. Затем она отказалась отдавать жилье и стала требовать признания сделки недействительной. Суд первой инстанции встал на сторону покупателя, однако апелляция отменила решение и встала на сторону обманутого продавца. Апелляционное определение оспорили как покупатель, так и прокуратура.

Кассационный суд отметил, что если сделку признали недействительной как совершенную под влиянием заблуждения, то к ней применяются правила из пункта 2 статьи 167 ГК РФ , по которым стороны обязаны вернуть все полученное по сделке.

"Последствием недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения, является возврат сторонами всего полученного по сделке. Эта норма не предусматривает… возможности усмотрения суда в применении или неприменении двусторонней реституции (взаимный возврат полученного по недействительной сделке - ред.), так как эти последствия возникают в силу закона", - говорится в документе.

Суд подчеркнул, что для применения двусторонней реституции не требуется предъявление иска стороной, которая возражает против признания сделки недействительной.

В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников. На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.