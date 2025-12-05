Суд оставил в СИЗО женщину, обвиняемую в убийстве сына в Балашихе

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Московский областной суд оставил в СИЗО женщину, обвиняемую в убийстве в Балашихе 6-летнего сына, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее суд в Балашихе отправил в СИЗО 31-летнюю Елену Цуцкову до 16 января. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку жертвой преступления является ребенок. Решение обжаловала адвокат фигурантки.
"Постановление Балашихинского городского суда Московской области оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде.
В канале судов общей юрисдикции Московской области в день ареста уточняли, что мать 6-летнего мальчика стояла на учете и страдала психическим расстройством.
В середине ноября в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором была голова несовершеннолетнего. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
Кроме того, после убийства было возбуждено дело о халатности должностных лиц, сообщали в ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой женщины родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка.