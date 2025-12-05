Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в СИЗО женщину, обвиняемую в убийстве сына в Балашихе - РИА Новости, 05.12.2025
02:30 05.12.2025
Суд оставил в СИЗО женщину, обвиняемую в убийстве сына в Балашихе
Суд оставил в СИЗО женщину, обвиняемую в убийстве сына в Балашихе
Московский областной суд оставил в СИЗО женщину, обвиняемую в убийстве в Балашихе 6-летнего сына, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T02:30:00+03:00
2025-12-05T02:30:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
москва
следственный комитет россии (ск рф)
московский областной суд
происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, москва, следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд
Суд оставил в СИЗО женщину, обвиняемую в убийстве сына в Балашихе

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Московский областной суд оставил в СИЗО женщину, обвиняемую в убийстве в Балашихе 6-летнего сына, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее суд в Балашихе отправил в СИЗО 31-летнюю Елену Цуцкову до 16 января. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку жертвой преступления является ребенок. Решение обжаловала адвокат фигурантки.
"Постановление Балашихинского городского суда Московской области оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде.
В канале судов общей юрисдикции Московской области в день ареста уточняли, что мать 6-летнего мальчика стояла на учете и страдала психическим расстройством.
В середине ноября в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором была голова несовершеннолетнего. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
Кроме того, после убийства было возбуждено дело о халатности должностных лиц, сообщали в ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой женщины родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)БалашихаМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Московский областной суд
 
 
