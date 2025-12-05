США представили стратегию национальной безопасности

"Наша глобальная политика в Европе прежде всего предполагает <....> восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией", — говорится в документе.
"США будут противостоять продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в Европе", — говорится в тексте.
Миграционный кризис
- Эре массовой миграции должен прийти конец.
"Безопасность границ — важнейший элемент национальной безопасности. Мы должны защитить нашу страну от вторжения, не только со стороны неконтролируемой миграции, но и со стороны трансграничных угроз, таких как терроризм, наркотики, шпионаж и торговля людьми", — говорится в стратегии.
- Внешнее влияние в Латинской Америке трудно преодолеть из-за существующих отношений между государствами с третьими странами, США привлекут союзников для обеспечения безопасности в регионе.
- Ситуация с миграцией в Европе и принимаемые ей меры меняют континент, создают разногласия, ухудшают показатели рождаемости и приводят к потере национальных идентичности и уверенности.
Расширение влияния в Тихоокеанском регионе
- Вашингтон должен подталкивать союзников, чтобы те давали американским ВС доступ к портам и тратили больше на оборону.
- Для отражения возможной агрессии на островах в западной части океана будут созданы новые военные силы.
"Но американские военные не смогут и не должны будут делать это в одиночку. Другие союзники должны также присоединиться и потратить, и самое главное — делать, намного больше для коллективной обороны", — добавляется в тексте.
Ситуация на Ближнем Востоке
- Штаты не будут навязывать свои подходы к госуправлению в регионе.
- По мнению США, их поддержка, а также помощь со стороны Турции, Израиля и арабских государств поможет стабилизировать ситуацию в Сирии и восстановить ее как положительного игрока.
- Ключевые интересы Вашингтона всегда будут касаться безопасности поставок энергоресурсов в Персидском заливе.
Другие положения
- Штаты хотят расширить состав участников Авраамовых соглашений и вернуться к доктрине Монро, чтобы противостоять попыткам конкурентов из Восточного полушария укрепить позиции в Западном.
- Страна будет развивать ПРО "Золотой купол" как фактор ядерного сдерживания.
- США намереваются изменить баланс в торговых отношениях за счет сокращения дефицита, восстановить доминирование в энергетической сфере и получить больше доступа к критически важным минералам.
- Что касается Африки, Штаты планируют перейти от модели помощи к формату сотрудничества, основанному на инвестициях.