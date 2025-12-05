Рейтинг@Mail.ru
США представили стратегию национальной безопасности - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 05.12.2025 (обновлено: 14:37 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/strategiya-2060024667.html
США представили стратегию национальной безопасности
США представили стратегию национальной безопасности - РИА Новости, 05.12.2025
США представили стратегию национальной безопасности
США представили стратегию национальной безопасности, где подчеркивается важность урегулирования конфликта на Украине и улучшения отношений с Россией. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:13:00+03:00
2025-12-05T14:37:00+03:00
в мире
украина
европа
сша
евросоюз
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg
https://ria.ru/20251202/turtsiya-2059027195.html
https://ria.ru/20251129/tramp-2058620262.html
https://ria.ru/20251022/krizis-2049639623.html
https://ria.ru/20251013/gaza-2048007341.html
https://ria.ru/20251205/ssha-2060052077.html
украина
европа
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1d6773c8c5062a30f05161309bef0751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, сша, евросоюз, вашингтон (штат)
В мире, Украина, Европа, США, Евросоюз, Вашингтон (штат)

США представили стратегию национальной безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. США представили стратегию национальной безопасности, где подчеркивается важность урегулирования конфликта на Украине и улучшения отношений с Россией.
«

"Наша глобальная политика в Европе прежде всего предполагает <....> восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией", — говорится в документе.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Турция отказалась выполнять требования США по Украине
2 декабря, 08:00
В стратегии отмечается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов.
Кроме того, Вашингтон указал на существующие противоречия с представителями ЕС, которые возлагают нереалистичные надежды на продолжение боевых действий и попирают основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.
«

"США будут противостоять продвигаемым элитами антидемократическим ограничениям на основные свободы в Европе", — говорится в тексте.

По мнению Штатов, большинство европейцев хотят мира, но это желание не воплощается в политику. Страна также призывает Брюссель принять на себя основную ответственность за обеспечение обороны.

Миграционный кризис

  • Эре массовой миграции должен прийти конец.
«

"Безопасность границ — важнейший элемент национальной безопасности. Мы должны защитить нашу страну от вторжения, не только со стороны неконтролируемой миграции, но и со стороны трансграничных угроз, таких как терроризм, наркотики, шпионаж и торговля людьми", — говорится в стратегии.

  • Внешнее влияние в Латинской Америке трудно преодолеть из-за существующих отношений между государствами с третьими странами, США привлекут союзников для обеспечения безопасности в регионе.
  • Ситуация с миграцией в Европе и принимаемые ей меры меняют континент, создают разногласия, ухудшают показатели рождаемости и приводят к потере национальных идентичности и уверенности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
29 ноября, 15:56

Расширение влияния в Тихоокеанском регионе

  • Вашингтон должен подталкивать союзников, чтобы те давали американским ВС доступ к портам и тратили больше на оборону.
  • Для отражения возможной агрессии на островах в западной части океана будут созданы новые военные силы.
«

"Но американские военные не смогут и не должны будут делать это в одиночку. Другие союзники должны также присоединиться и потратить, и самое главное — делать, намного больше для коллективной обороны", — добавляется в тексте.

  • Страна намеревается изменить баланс в торговых отношениях с Китаем и сподвигнуть союзников изменить политику, чтобы противодействовать экономическим действиям Пекина.
  • Сдерживание возможного конфликта из-за Тайваня путем сохранения военного превосходства называется приоритетом.
«
"Мы сохраним нашу давнюю декларативную политику в отношении Тайваня, что означает, что США не поддерживают никакое одностороннее изменение статуса-кво", — сказано в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия — США — Китай: один треугольник, два кризиса
22 октября, 08:00

Ситуация на Ближнем Востоке

  • Штаты не будут навязывать свои подходы к госуправлению в регионе.
«
"Партнеры на Ближнем Востоке демонстрируют свою приверженность борьбе с радикализмом, и американская политика должна и впредь поощрять эту тенденцию. Но для этого потребуется отказаться от ошибочного эксперимента Америки с принуждением этих стран, особенно монархий Персидского залива, к отказу от их традиций и исторических форм правления. Мы должны поощрять и приветствовать реформы, когда и где они возникают естественным образом, не пытаясь навязывать их извне", — указывается в стратегии.
  • По мнению США, их поддержка, а также помощь со стороны Турции, Израиля и арабских государств поможет стабилизировать ситуацию в Сирии и восстановить ее как положительного игрока.
  • Ключевые интересы Вашингтона всегда будут касаться безопасности поставок энергоресурсов в Персидском заливе.
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Война закончилась". Что сулит Ближнему Востоку триумф Дональда Трампа
13 октября, 17:36

Другие положения

  • Штаты хотят расширить состав участников Авраамовых соглашений и вернуться к доктрине Монро, чтобы противостоять попыткам конкурентов из Восточного полушария укрепить позиции в Западном.
  • Страна будет развивать ПРО "Золотой купол" как фактор ядерного сдерживания.
  • США намереваются изменить баланс в торговых отношениях за счет сокращения дефицита, восстановить доминирование в энергетической сфере и получить больше доступа к критически важным минералам.
  • Что касается Африки, Штаты планируют перейти от модели помощи к формату сотрудничества, основанному на инвестициях.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как бесконечно расширяющийся блок
13:11
 
В миреУкраинаЕвропаСШАЕвросоюзВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала