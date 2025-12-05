Рейтинг@Mail.ru
Построение отношений Европы и России требует участия США, считает Вашингтон
11:56 05.12.2025 (обновлено: 13:07 05.12.2025)
Построение отношений Европы и России требует участия США, считает Вашингтон
в мире
россия
сша
европа
в мире, россия, сша, европа
В мире, Россия, США, Европа
Построение отношений Европы и России требует участия США, считает Вашингтон

Флажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США для восстановления стратегической стабильности, это поможет снизить риск возникновения конфликта РФ и европейских стран, говорится в стратегии национальной безопасности США.
"Построение отношений Европы с Россией потребует дипломатического участия США для восстановления стратегической стабильности, для того, чтобы заново установить условия для стратегической стабильности в Евразии и чтобы снизить риск конфликта между Россией и европейскими странами", - говорится в документе.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США признали противоречия с чиновниками из ЕС из-за конфликта на Украине
В миреРоссияСШАЕвропа
 
 
