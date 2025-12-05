https://ria.ru/20251205/stavka-2060103835.html
Ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 800 тысяч рублей
большой театр
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 31 декабря в 18.00 мск, превысила начальную стоимость в четыре раза и составила 800 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.
Торги начались в 13.00 мск. Билеты на официальном сайте театра на данный показ уже проданы. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 6-9 места 12 ряда составляет 800 тысяч рублей при начальной стоимости 200 тысяч рублей. Как уточняется, торги длятся чуть более двух часов и продолжаются.
Кто исполнит главные роли вечером 31 декабря, пока неизвестно.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре
зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.