Ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 800 тысяч рублей

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из четырех билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 31 декабря в 18.00 мск, превысила начальную стоимость в четыре раза и составила 800 тысяч рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с данными торгов.

Торги начались в 13.00 мск. Билеты на официальном сайте театра на данный показ уже проданы. Лучшее предложение за комплект из четырех билетов в партере на 6-9 места 12 ряда составляет 800 тысяч рублей при начальной стоимости 200 тысяч рублей. Как уточняется, торги длятся чуть более двух часов и продолжаются.