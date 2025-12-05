США отказались от навязывания либеральной идеологии в Африке

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Соединённые Штаты намерены отказаться от прежнего подхода в Африке, который долгие годы был связан с продвижением либеральной идеологии, и перейти к партнёрствам с отдельными странами, говорится в обновлённой стратегии национальной безопасности США.
"Американская политика в Африке была сосредоточена на предоставлении, а затем и на распространении либеральной идеологии. Соединённым Штатам следует вместо этого ориентироваться на партнёрство с отдельными странами для смягчения конфликтов, развития взаимовыгодной торговли и перехода от модели внешней помощи к модели инвестиций и роста, позволяющей использовать природные ресурсы и экономический потенциал Африки", - отмечается в документе.
В Вашингтоне в четверг прошла церемония подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой, призванного положить конец конфликту на востоке ДРК. Вашингтонское соглашение включает, помимо прочего, региональную рамочную программу экономической интеграции, подписанную сторонами 7 ноября 2025 года. Этот документ предполагает создание совместных предприятий по добыче минералов в восточной ДРК, локализацию ряда производств, связанных с критическими минералами и редкоземельными металлами, а также приоритетное право участия в проектах для инвесторов из США.