США отказались от навязывания либеральной идеологии в Африке

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Соединённые Штаты намерены отказаться от прежнего подхода в Африке, который долгие годы был связан с продвижением либеральной идеологии, и перейти к партнёрствам с отдельными странами, говорится в обновлённой стратегии национальной безопасности США.