США отказались от навязывания либеральной идеологии в Африке
13:28 05.12.2025
США отказались от навязывания либеральной идеологии в Африке
США отказались от навязывания либеральной идеологии в Африке
Соединённые Штаты намерены отказаться от прежнего подхода в Африке, который долгие годы был связан с продвижением либеральной идеологии, и перейти к... РИА Новости, 05.12.2025
африка, сша, вашингтон (штат), в мире
Африка, США, Вашингтон (штат), В мире
США отказались от навязывания либеральной идеологии в Африке

США хотят уйти от прежнего курса навязывания либеральной идеологии в Африке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Соединённые Штаты намерены отказаться от прежнего подхода в Африке, который долгие годы был связан с продвижением либеральной идеологии, и перейти к партнёрствам с отдельными странами, говорится в обновлённой стратегии национальной безопасности США.
"Американская политика в Африке была сосредоточена на предоставлении, а затем и на распространении либеральной идеологии. Соединённым Штатам следует вместо этого ориентироваться на партнёрство с отдельными странами для смягчения конфликтов, развития взаимовыгодной торговли и перехода от модели внешней помощи к модели инвестиций и роста, позволяющей использовать природные ресурсы и экономический потенциал Африки", - отмечается в документе.
В Вашингтоне в четверг прошла церемония подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой, призванного положить конец конфликту на востоке ДРК. Вашингтонское соглашение включает, помимо прочего, региональную рамочную программу экономической интеграции, подписанную сторонами 7 ноября 2025 года. Этот документ предполагает создание совместных предприятий по добыче минералов в восточной ДРК, локализацию ряда производств, связанных с критическими минералами и редкоземельными металлами, а также приоритетное право участия в проектах для инвесторов из США.
АфрикаСШАВашингтон (штат)В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
