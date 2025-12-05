https://ria.ru/20251205/ssha-2060052077.html
США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как бесконечно расширяющийся блок
США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как бесконечно расширяющийся блок - РИА Новости, 05.12.2025
США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как бесконечно расширяющийся блок
США хотят, чтобы НАТО перестала восприниматься как бесконечно расширяющийся альянс, говорится в стратегии национальной безопасности США. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:11:00+03:00
2025-12-05T13:11:00+03:00
2025-12-05T13:11:00+03:00
в мире
сша
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
https://ria.ru/20251205/usa-2060051502.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, нато
В мире, США, Европа, НАТО
США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как бесконечно расширяющийся блок
США хотят, чтобы НАТО перестали воспринимать как бесконечно расширяющийся блок