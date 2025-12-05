Рейтинг@Mail.ru
США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как бесконечно расширяющийся блок - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/ssha-2060052077.html
США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как бесконечно расширяющийся блок
США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как бесконечно расширяющийся блок - РИА Новости, 05.12.2025
США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как бесконечно расширяющийся блок
США хотят, чтобы НАТО перестала восприниматься как бесконечно расширяющийся альянс, говорится в стратегии национальной безопасности США. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:11:00+03:00
2025-12-05T13:11:00+03:00
в мире
сша
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
https://ria.ru/20251205/usa-2060051502.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, нато
В мире, США, Европа, НАТО
США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как бесконечно расширяющийся блок

США хотят, чтобы НАТО перестали воспринимать как бесконечно расширяющийся блок

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США хотят, чтобы НАТО перестала восприниматься как бесконечно расширяющийся альянс, говорится в стратегии национальной безопасности США.
"Наша общая политика в Европе должна уделять первоочередное внимание... тому, чтобы положить конец восприятию и предотвращению реальности для НАТО как бесконечно расширяющегося альянса", - сказано в документе.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США не дадут конкурентам извне укрепить позиции в Западном полушарии
13:09
 
В миреСШАЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала