США намерены расширить состав участников Авраамовых соглашений - РИА Новости, 05.12.2025
13:09 05.12.2025
США намерены расширить состав участников Авраамовых соглашений
США намерены расширить состав участников Авраамовых соглашений
США заинтересованы в расширении состава участников Авраамовых соглашений, говорится в стратегии национальной безопасности США. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:09:00+03:00
2025-12-05T13:09:00+03:00
США намерены расширить состав участников Авраамовых соглашений

США заинтересованы в расширении состава участников Авраамовых соглашений

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США заинтересованы в расширении состава участников Авраамовых соглашений, говорится в стратегии национальной безопасности США.
"Мы явно заинтересованы в распространении Авраамовых соглашений на большее число государств (ближневосточного - ред.) региона и в других странах мусульманского мира", - следует из текста документа.
Кронпринц высказался о возможном участии Эр-Рияда в Авраамовых соглашениях
18 ноября, 23:03
Кронпринц высказался о возможном участии Эр-Рияда в Авраамовых соглашениях
18 ноября, 23:03
 
