США изменят баланс в торговых отношениях с Китаем
13:09 05.12.2025
США изменят баланс в торговых отношениях с Китаем
США намерены изменить баланс в торговых отношениях с КНР для восстановления экономической независимости Вашингтона, говорится в стратегии национальной безопасности...
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
сша
китай
вашингтон (штат)
в мире, сша, китай, вашингтон (штат)
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат)
США изменят баланс в торговых отношениях с Китаем

США намерены изменить баланс в торговых отношениях с Китаем

Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США намерены изменить баланс в торговых отношениях с КНР для восстановления экономической независимости Вашингтона, говорится в стратегии национальной безопасности США.
"Мы изменим баланс экономических отношений США с КНР, отдавая приоритет взаимности и справедливости для восстановления экономической независимости Америки", - говорится в документе стратегии.
США намерены вернуться к доктрине Монро
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат)
 
 
