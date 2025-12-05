https://ria.ru/20251205/ssha-2060051149.html
США изменят баланс в торговых отношениях с Китаем
США изменят баланс в торговых отношениях с Китаем
США намерены изменить баланс в торговых отношениях с КНР для восстановления экономической независимости Вашингтона, говорится в стратегии национальной... РИА Новости, 05.12.2025
США изменят баланс в торговых отношениях с Китаем
США намерены изменить баланс в торговых отношениях с Китаем