США хотят восстановления условий для стабильности с Россией
13:06 05.12.2025
США хотят восстановления условий для стабильности с Россией
США хотят восстановления условий для стабильности в Европе и стратегической стабильности с РФ, говорится в стратегии национальной безопасности США. РИА Новости, 05.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США хотят восстановления условий для стабильности в Европе и стратегической стабильности с РФ, говорится в стратегии национальной безопасности США.
"Наша глобальная политика в Европе прежде всего предполагает.... восстановление условий стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией", - говорится в документе стратегии.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
