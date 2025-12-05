https://ria.ru/20251205/ssha-2060050277.html
США хотят восстановления условий для стабильности с Россией
США хотят восстановления условий для стабильности с Россией - РИА Новости, 05.12.2025
США хотят восстановления условий для стабильности с Россией
США хотят восстановления условий для стабильности в Европе и стратегической стабильности с РФ, говорится в стратегии национальной безопасности США. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:06:00+03:00
2025-12-05T13:06:00+03:00
2025-12-05T13:06:00+03:00
в мире
европа
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20251205/ssha-2060046437.html
европа
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, россия
В мире, Европа, США, Россия
США хотят восстановления условий для стабильности с Россией
США хотят восстановления условий для стабильности в Европе и с Россией