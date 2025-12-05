Рейтинг@Mail.ru
13:01 05.12.2025
США намерены вернуться к доктрине Монро
США намерены вернуться к доктрине Монро
2025-12-05T13:01:00+03:00
2025-12-05T13:01:00+03:00
США намерены вернуться к доктрине Монро

США намерены вернуться к доктрине Монро и доминировать в Западном полушарии

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США намерены вернуться к доктрине Монро и восстановить американское доминирование в Западном полушарии, следует из документа стратегии национальной безопасности США.
"США вернуться и усилят доктрину Монро для восстановления американского доминирования в Западном полушарии и для защиты родины и доступа к ключевым областям в регионе", - говорится в документе стратегии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США пересмотрят военное присутствие в Западном полушарии
12:20
 
