США намерены вернуться к доктрине Монро и восстановить американское доминирование в Западном полушарии, следует из документа стратегии национальной безопасности РИА Новости, 05.12.2025
