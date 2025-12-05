https://ria.ru/20251205/ssha-2060046902.html
США намерены конкурировать в Индо-Тихоокеанском регионе
США намерены конкурировать в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 05.12.2025
США намерены конкурировать в Индо-Тихоокеанском регионе
США для процветания необходимо успешно конкурировать в Индо-Тихоокеанском регионе, гласит стратегия национальной безопасности США. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:57:00+03:00
2025-12-05T12:57:00+03:00
2025-12-05T13:02:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059350878_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d01b0ebc41f4b2c5a491c8cf2f7bc6a.jpg
https://ria.ru/20251205/tramp-2060036925.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059350878_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79259c7f5f4a73abcb9dbcbe03fcf8fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
США намерены конкурировать в Индо-Тихоокеанском регионе
США для процветания нужно успешно конкурировать в Индо-Тихоокеанском регионе