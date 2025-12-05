Рейтинг@Mail.ru
В США отметили миграционную политику как проблему для Европы
12:56 05.12.2025
В США отметили миграционную политику как проблему для Европы
Стратегия национальной безопасности США обозначает как проблему для Европы миграционную политику и ряд действий ЕС. РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Стратегия национальной безопасности США обозначает как проблему для Европы миграционную политику и ряд действий ЕС.
"Более крупные проблемы для Европы включают действия Евросоюза и других транснациональных органов, которые выступают против политической свободы и суверенитета, миграционных политик, что меняет континент и создает разногласия, ограничение свободы слова и подавление политической оппозиции, ухудшение показателей рождаемости и потерю национальных идентичности и уверенности", - говорится в документе.
