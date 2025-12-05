https://ria.ru/20251205/ssha-2060043433.html
США создадут военные силы для отражения агрессии в Тихом океане
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США создадут военные силы, способные отразить агрессию на островах в западной части Тихого океана, но они не должен делать это в одиночку, следует из документа стратегии национальной безопасности США.
"Мы создадим военные силы, способные отразить агрессию в любом месте в Первой островной цепи (цепочке тихоокеанских архипелагов - ред.). Но американские военные не смогут и не должны будут делать это в одиночку. Другие союзники должны также присоединиться и потратить, и самое главное - делать, намного больше для коллективной обороны", - говорится в документе.