США привлекут союзников в Латинской Америке для обеспечения безопасности

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США будут привлекать союзников в Латинской Америке для обеспечения безопасности в регионе и борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком, говорится в стратегии национальной безопасности США.

"Мы привлечем проверенных друзей в Западном полушарии к контролю над миграцией, пресечению потоков наркотиков и укреплению стабильности и безопасности на суше и на море", - указано в документе.