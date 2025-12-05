Рейтинг@Mail.ru
США хотят, чтобы ЕС принял на себя ответственность за оборону союза - РИА Новости, 05.12.2025
12:12 05.12.2025
США хотят, чтобы ЕС принял на себя ответственность за оборону союза
США хотят, чтобы ЕС принял на себя ответственность за оборону союза - РИА Новости, 05.12.2025
США хотят, чтобы ЕС принял на себя ответственность за оборону союза
США хотят, чтобы Европа приняла на себя основную ответственность за обеспечение своей обороны без доминирования какой-либо "враждебной державы" со стороны,... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
европа
сша
европа
сша
в мире, европа, сша
В мире, Европа, США
США хотят, чтобы ЕС принял на себя ответственность за оборону союза

США хотят, чтобы Европа взяла основную ответственность за оборону ЕС

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. США хотят, чтобы Европа приняла на себя основную ответственность за обеспечение своей обороны без доминирования какой-либо "враждебной державы" со стороны, говорится в стратегии национальной безопасности США.
"Наша общая политика в отношении Европы должна отдавать приоритет... предоставлению Европе возможности твердо стоять на ногах и действовать в качестве группы сплоченных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя основной ответственности за свою собственную оборону без доминирования со стороны какой-либо "враждебной державы", - говорится в тексте документа.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Европейские власти подрывают демократические процессы, заявил Вашингтон
В миреЕвропаСША
 
 
