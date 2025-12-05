Рейтинг@Mail.ru
Европейские власти подрывают демократические процессы, заявил Вашингтон - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 05.12.2025 (обновлено: 13:57 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/ssha-2060009657.html
Европейские власти подрывают демократические процессы, заявил Вашингтон
Европейские власти подрывают демократические процессы, заявил Вашингтон - РИА Новости, 05.12.2025
Европейские власти подрывают демократические процессы, заявил Вашингтон
Большинство европейцев хотят мира, но это желание не воплощается в политику, так как власти стран Европы подрывают демократические процессы, говорится в... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:01:00+03:00
2025-12-05T13:57:00+03:00
сша
в мире
вашингтон (штат)
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20251205/zapad-2059924870.html
сша
вашингтон (штат)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, вашингтон (штат), европа
США, В мире, Вашингтон (штат), Европа
Европейские власти подрывают демократические процессы, заявил Вашингтон

В США заявили о подрыве европейскими властями демократических процессов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Большинство европейцев хотят мира, но это желание не воплощается в политику, так как власти стран Европы подрывают демократические процессы, говорится в стратегии нацбезопасности США.
"Значительное европейское большинство хочет мира, однако это желание не трансформируется в политические меры по большей части из-за подрыва этими правительствами демократических процессов", - указано в документе.
Военнослужащий НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Проиграли войну": на Западе высказались о противостоянии с Россией
01:12
 
СШАВ миреВашингтон (штат)Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала