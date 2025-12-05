https://ria.ru/20251205/ssha-2059938144.html
Присяжные отказались выдвигать обвинения генпрокурору Нью-Йорка, пишут СМИ
NBC: присяжные отказались выдвигать обвинения генпрокурору штата Нью-Йорк
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости.
Присяжные в американском штате Вирджиния отказались выдвигать обвинения в мошенничестве против генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая вела дела против президента США Дональда Трампа, сообщает
телеканал NBC со ссылкой на источник.
Это, как сообщается, уже вторая попытка выдвинуть обвинения против Джеймс после того, как суд признал незаконным назначение исполняющей обязанности федерального прокурора Восточного округа Вирджинии Линдси Халлиган.
Как сообщает телеканал, новое дело против Джеймс было представлено большому жюри в Норфолке
, Вирджиния, другими прокурорами.
Обвинения касаются ипотеки, которую генпрокурор взяла, чтобы помочь с покупкой дома в Вирджинии своей племяннице. На одном из документов она указала, что этот дом будет ее основным местом проживания. Ее адвокаты однако утверждают, что это ошибка и на других документах она указывала, что это не будет являться ее основной резиденцией.
В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа
, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Согласно вынесенному судом Нью-Йорка
решению, Трамп обязан выплатить примерно 355 миллионов долларов.