04:11 05.12.2025 (обновлено: 04:22 05.12.2025)
В США расширят список стран, подпадающих под миграционный запрет
в мире, сша, дональд трамп, афганистан, вашингтон (штат)
В мире, США, Дональд Трамп, Афганистан, Вашингтон (штат)
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что администрация президента США Дональда Трампа расширяет действующий миграционный запрет с 19 до более чем 30 стран после резонансного нападения на бойцов нацгвардии в Вашингтоне.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что власти обсуждают возможность расширить действующий миграционный запрет с 19 до примерно 30 стран.
"Я не буду уточнять число, но оно превышает 30, и президент продолжает оценивать страны", - сказала Ноэм в интервью Fox News, отвечая на вопрос о расширение перечня стран до 32.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.
В миреСШАДональд ТрампАфганистанВашингтон (штат)
 
 
Заголовок открываемого материала