В США расширят список стран, подпадающих под миграционный запрет

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что администрация президента США Дональда Трампа расширяет действующий миграционный запрет с 19 до более чем 30 стран после резонансного нападения на бойцов нацгвардии в Вашингтоне.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что власти обсуждают возможность расширить действующий миграционный запрет с 19 до примерно 30 стран.
"Я не буду уточнять число, но оно превышает 30, и президент продолжает оценивать страны", - сказала Ноэм в интервью Fox News, отвечая на вопрос о расширение перечня стран до 32.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу из револьвера по находившимся при исполнении нацгвардейцам в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены два человека, позже 20-летняя сотрудница нацгвардии Сара Бекстром скончалась.
Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме. Генпрокурор США Пэм Бонди заявляла, что в случае гибели кого-либо из пострадавших дело переквалифицируют на тяжкий состав, что позволяет добиваться смертной казни для подозреваемого.
