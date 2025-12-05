Рейтинг@Mail.ru
США нанесли новый удар по лодке в Тихом океане - РИА Новости, 05.12.2025
03:13 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/ssha-2059933175.html
США нанесли новый удар по лодке в Тихом океане
США нанесли новый удар по лодке с "наркотеррористами" в восточной части Тихого океана, убиты четверо, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM). РИА Новости, 05.12.2025
в мире
сша
венесуэла
карибское море
дональд трамп
пит хегсет
николас мадуро
министерство обороны сша
сша
венесуэла
карибское море
в мире, сша, венесуэла, карибское море, дональд трамп, пит хегсет, николас мадуро, министерство обороны сша, ford motor, nbc
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Николас Мадуро, Министерство обороны США, Ford Motor, NBC
© Фото : U.S. Navy / Seaman Jeremy BoanАмериканский эсминец
© Фото : U.S. Navy / Seaman Jeremy Boan
Американский эсминец. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. США нанесли новый удар по лодке с "наркотеррористами" в восточной части Тихого океана, убиты четверо, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM).
Удар по лодке пришелся на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Штаты в очень скором времени начнут наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
"Разведка подтвердила, что судно перевозило запрещенные наркотики и проходило транзитом по известному маршруту наркоторговли в восточной части Тихого океана", - сообщает командование в соцсети Х.
Там же отметили, что в ходе него были убиты четверо "мужчин-наркотеррористов".
Удар был совершен, как утверждается, в международных водах 4 декабря по приказу главы Пентагона Пита Хегсета.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
В миреСШАВенесуэлаКарибское мореДональд ТрампПит ХегсетНиколас МадуроМинистерство обороны СШАFord MotorNBC
 
 
