США нанесли новый удар по лодке в Тихом океане

"Разведка подтвердила, что судно перевозило запрещенные наркотики и проходило транзитом по известному маршруту наркоторговли в восточной части Тихого океана", - сообщает командование в соцсети Х.

Там же отметили, что в ходе него были убиты четверо "мужчин-наркотеррористов".