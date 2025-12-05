Рейтинг@Mail.ru
ВМС США подтвердили, что группировку в Карибском море пополнил эсминец
01:04 05.12.2025 (обновлено: 01:08 05.12.2025)
ВМС США подтвердили, что группировку в Карибском море пополнил эсминец
ВМС США подтвердили, что группировку в Карибском море пополнил эсминец
ВМС США подтвердили, что группировку в Карибском море пополнил эсминец
ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
военно-морские силы сша
сша
дональд трамп
ford motor
николас мадуро
карибское море
венесуэла
РИА Новости
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ВМС США подтвердили, что группировку в Карибском море пополнил эсминец

РИА Новости: группировку ВМС США в Карибском море пополнил USS Thomas Hudner

Эсминец ВМС США Thomas Hudner
Эсминец ВМС США Thomas Hudner
© Фото : U.S. Naval Forces Europe and Africa / U.S. Sixth Fleet
Эсминец ВМС США Thomas Hudner. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе.
"Мы можем это подтвердить", - сообщили в пресс-службе ВМС в ответ на вопрос о том, действительно ли эсминец пополнил группировку кораблей США в Карибском море.
США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
