В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, который запретит компании Nvidia продавать свои самые передовые чипы в Китай и Россию в течение 30 месяцев, сообщает Financial Times.

Спонсорами инициативы закона о безопасном экспорте чипов выступили сенатор-республиканец Пит Рикеттс и сенатор-демократ Крис Кунс. Они заявляют, что США лидируют в гонке за создание искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем благодаря доминированию в сфере глобальных вычислительных мощностей.

Россию, "Закон о чипах (SAFE) 2025 года обяжет министра торговли отклонять заявки на экспортные лицензии на передовые чипы в страны-противники в течение не менее 30 месяцев… Определить как страны-противники КНДР Иран и Китай, включая Гонконг и Макао", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сенатором Рикеттсом.

В документе уточняется, что под передовыми чипами подразумеваются любые более мощные чипы, чем те, которые в настоящее время лицензированы для экспорта в "страны-противники".

Законопроект представлен в то время, когда Белый дом рассматривает вопрос о разрешении Nvidia экспортировать продвинутые чипы искусственного интеллекта H200 в Китай, что вызвало опасения у некоторых чиновников и политиков.