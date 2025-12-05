Рейтинг@Mail.ru
В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию - РИА Новости, 05.12.2025
00:33 05.12.2025 (обновлено: 03:40 05.12.2025)
В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию
В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию - РИА Новости, 05.12.2025
В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию
Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, который запретит компании Nvidia продавать свои самые передовые чипы в Китай и Россию в течение 30... РИА Новости, 05.12.2025
В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию

Американские сенаторы предложили запретить экспорт чипов ИИ в Китай и Россию

Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, который запретит компании Nvidia продавать свои самые передовые чипы в Китай и Россию в течение 30 месяцев, сообщает Financial Times.
Спонсорами инициативы закона о безопасном экспорте чипов выступили сенатор-республиканец Пит Рикеттс и сенатор-демократ Крис Кунс. Они заявляют, что США лидируют в гонке за создание искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем благодаря доминированию в сфере глобальных вычислительных мощностей.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
США тайно внедряли датчики слежения в чипы Nvidia, пишут СМИ
13 августа, 13:24
"Закон о чипах (SAFE) 2025 года обяжет министра торговли отклонять заявки на экспортные лицензии на передовые чипы в страны-противники в течение не менее 30 месяцев… Определить как страны-противники КНДР, Россию, Иран и Китай, включая Гонконг и Макао", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сенатором Рикеттсом.
В документе уточняется, что под передовыми чипами подразумеваются любые более мощные чипы, чем те, которые в настоящее время лицензированы для экспорта в "страны-противники".
Законопроект представлен в то время, когда Белый дом рассматривает вопрос о разрешении Nvidia экспортировать продвинутые чипы искусственного интеллекта H200 в Китай, что вызвало опасения у некоторых чиновников и политиков.
Ранее сообщалось, что администрация США ведет ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введённых в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Китай запретил компаниям покупать чипы Nvidia, пишет FT
17 сентября, 14:12
 
