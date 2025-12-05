https://ria.ru/20251205/ssha-2059922270.html
В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию
В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию
Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, который запретит компании Nvidia продавать свои самые передовые чипы в Китай и Россию в течение 30... РИА Новости, 05.12.2025
В США предложили запретить продавать передовые чипы в Китай и Россию
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект, который запретит компании Nvidia продавать свои самые передовые чипы в Китай и Россию в течение 30 месяцев, сообщает
Financial Times.
Спонсорами инициативы закона о безопасном экспорте чипов выступили сенатор-республиканец Пит Рикеттс и сенатор-демократ Крис Кунс. Они заявляют, что США
лидируют в гонке за создание искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем
благодаря доминированию в сфере глобальных вычислительных мощностей.
"Закон о чипах (SAFE) 2025 года обяжет министра торговли отклонять заявки на экспортные лицензии на передовые чипы в страны-противники в течение не менее 30 месяцев… Определить как страны-противники КНДР
, Россию
, Иран
и Китай, включая Гонконг
и Макао", - говорится в пресс-релизе, опубликованном сенатором Рикеттсом.
В документе уточняется, что под передовыми чипами подразумеваются любые более мощные чипы, чем те, которые в настоящее время лицензированы для экспорта в "страны-противники".
Законопроект представлен в то время, когда Белый дом рассматривает вопрос о разрешении Nvidia экспортировать продвинутые чипы искусственного интеллекта H200 в Китай, что вызвало опасения у некоторых чиновников и политиков.
Ранее сообщалось, что администрация США ведет ранние обсуждения о возможном разрешении экспорта чипов H200, что стало бы значительным ослаблением ограничений, введённых в 2022 году для ограничения доступа Китая к передовым американским технологиям ИИ.