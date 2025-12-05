https://ria.ru/20251205/ssha-2059921584.html
Суд США разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне
Суд США разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне - РИА Новости, 05.12.2025
Суд США разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне
Апелляционный суд в США разрешил администрации президента США Дональда Трампа размещать солдат национальной гвардии в американской столице, временно... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Апелляционный суд в США разрешил администрации президента США Дональда Трампа размещать солдат национальной гвардии в американской столице, временно приостановив решение суда низшей инстанции, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
"Постановлено приостановить исполнение решения окружного суда от 20 ноября 2025 года в административном порядке до дальнейшего распоряжения этого суда", - говорится в решении апелляционного суда по округу Колумбия.
Ранее в ноябре суд в столичном в округе Колумбия временно заблокировал размещение администрацией президента США Дональда Трампа
национальной гвардии в Вашингтоне
. Согласно решению суда, осуществление округом суверенных полномочий подвергается непоправимому ущербу из-за действий федеральных властей по развертыванию солдат нацгвардии.