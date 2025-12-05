Суд США разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Апелляционный суд в США разрешил администрации президента США Дональда Трампа размещать солдат национальной гвардии в американской столице, временно приостановив решение суда низшей инстанции, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

"Постановлено приостановить исполнение решения окружного суда от 20 ноября 2025 года в административном порядке до дальнейшего распоряжения этого суда", - говорится в решении апелляционного суда по округу Колумбия.