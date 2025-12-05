Рейтинг@Mail.ru
00:17 05.12.2025
Суд США разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне
Суд США разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне

Военные Национальной гвардии в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Апелляционный суд в США разрешил администрации президента США Дональда Трампа размещать солдат национальной гвардии в американской столице, временно приостановив решение суда низшей инстанции, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
"Постановлено приостановить исполнение решения окружного суда от 20 ноября 2025 года в административном порядке до дальнейшего распоряжения этого суда", - говорится в решении апелляционного суда по округу Колумбия.
Ранее в ноябре суд в столичном в округе Колумбия временно заблокировал размещение администрацией президента США Дональда Трампа национальной гвардии в Вашингтоне. Согласно решению суда, осуществление округом суверенных полномочий подвергается непоправимому ущербу из-за действий федеральных властей по развертыванию солдат нацгвардии.
Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трамп сообщил, что отправит нацгвардию в Новый Орлеан
2 декабря, 20:41
 
