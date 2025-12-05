Минобороны рассказало об ударах возмездия по объектам ВПК Украины за неделю

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские военные в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ в течение недели нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК, обеспечивающим их работу, и инфраструктуре ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны России.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 29 ноября по 5 декабря... Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха по производству, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады боеприпасов, ракетного топлива, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
