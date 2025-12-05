Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили половину штурмовой группы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 05.12.2025 (обновлено: 06:44 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059945891.html
ВС России уничтожили половину штурмовой группы ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили половину штурмовой группы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 05.12.2025
ВС России уничтожили половину штурмовой группы ВСУ в Харьковской области
ВСУ провалили контратаку на харьковском направлении: половина штурмовой группы 225-го полка ликвидирована, вторая половина получила ранения и отступила на... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T06:43:00+03:00
2025-12-05T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058867032_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_07b2f30919f5c1a20cc56f8716c0ff5a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058867032_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_b631904ed98f5e52e77f648b2a4b120a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили половину штурмовой группы ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ потеряли половину штурмовой группы на Харьковском направлении

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВСУ провалили контратаку на харьковском направлении: половина штурмовой группы 225-го полка ликвидирована, вторая половина получила ранения и отступила на исходные позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комплексным огневым поражением атака отражена, враг потерял половину штурмовой группы убитыми, вторая получили ранения и отошла на исходные рубежи", - сказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщали, что подразделения штурмовых войск ВСУ сейчас "беспощадно стачиваются в "мясных штурмах". Штурмовые войска Украины, по словам собеседника агентства, не оправдали себя и готовятся к ликвидации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала