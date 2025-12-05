https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059945891.html
ВС России уничтожили половину штурмовой группы ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВСУ провалили контратаку на харьковском направлении: половина штурмовой группы 225-го полка ликвидирована, вторая половина получила ранения и отступила на исходные позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комплексным огневым поражением атака отражена, враг потерял половину штурмовой группы убитыми, вторая получили ранения и отошла на исходные рубежи", - сказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах РИА Новости сообщали, что подразделения штурмовых войск ВСУ
сейчас "беспощадно стачиваются в "мясных штурмах". Штурмовые войска Украины
, по словам собеседника агентства, не оправдали себя и готовятся к ликвидации.