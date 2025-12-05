https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059941745.html
Российский боец рассказал про свой боевой талисман Чебурашку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419985_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_4e8a2148de95abf01c7ae38bf02a2787.jpg
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Пулеметчик группировки войск "Восток" с позывным "Кубик" рассказал РИА Новости, что уже два года на передовой его сопровождает необычный талисман - вязаный Чебурашка, ставший для бойцов символом поддержки и оберегом.
По его словам, игрушка попала на фронт вместе с гуманитарной помощью, переданной неравнодушными людьми.
"Это наш символ СВО. Товарищам пришла "гуманитарка". Спасибо тем, кто шьет их. И вот этот Чебурашка
по всему фронту со мной. Ну, со мной - на запорожском направлении", - рассказал "Кубик".
Он отметил, что талисман сопровождает его в самых разных условиях, вне зависимости от сложности обстановки.
"Вот везде со мной, по всем точкам бегает. Оберегает меня. Года два уже бегает со мной", - добавил пулеметчик.