Российский боец рассказал про свой боевой талисман Чебурашку - 05.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 05.12.2025
Российский боец рассказал про свой боевой талисман Чебурашку
Пулеметчик группировки войск "Восток" с позывным "Кубик" рассказал РИА Новости, что уже два года на передовой его сопровождает необычный талисман - вязаный...
Дарья Буймова
Российский боец рассказал про свой боевой талисман Чебурашку

Солдата группировки "Восток" на передовой его сопровождает вязаный Чебурашка

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Пулеметчик группировки войск "Восток" с позывным "Кубик" рассказал РИА Новости, что уже два года на передовой его сопровождает необычный талисман - вязаный Чебурашка, ставший для бойцов символом поддержки и оберегом.
По его словам, игрушка попала на фронт вместе с гуманитарной помощью, переданной неравнодушными людьми.
Школьница из Стерлитамака Евдокия Левадная - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Школьница из Башкирии вышивает иконы-талисманы для участников спецоперации
24 сентября, 15:37
"Это наш символ СВО. Товарищам пришла "гуманитарка". Спасибо тем, кто шьет их. И вот этот Чебурашка по всему фронту со мной. Ну, со мной - на запорожском направлении", - рассказал "Кубик".
Он отметил, что талисман сопровождает его в самых разных условиях, вне зависимости от сложности обстановки.
"Вот везде со мной, по всем точкам бегает. Оберегает меня. Года два уже бегает со мной", - добавил пулеметчик.
