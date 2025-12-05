Российский боец рассказал про свой боевой талисман Чебурашку

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Пулеметчик группировки войск "Восток" с позывным "Кубик" рассказал РИА Новости, что уже два года на передовой его сопровождает необычный талисман - вязаный Чебурашка, ставший для бойцов символом поддержки и оберегом.

По его словам, игрушка попала на фронт вместе с гуманитарной помощью, переданной неравнодушными людьми.

"Это наш символ СВО. Товарищам пришла "гуманитарка". Спасибо тем, кто шьет их. И вот этот Чебурашка по всему фронту со мной. Ну, со мной - на запорожском направлении", - рассказал "Кубик".

Он отметил, что талисман сопровождает его в самых разных условиях, вне зависимости от сложности обстановки.