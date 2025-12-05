Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы посеяли панику в рядах ВСУ, рассказал командир - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 05.12.2025 (обновлено: 05:41 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059941565.html
Российские бойцы посеяли панику в рядах ВСУ, рассказал командир
Российские бойцы посеяли панику в рядах ВСУ, рассказал командир - РИА Новости, 05.12.2025
Российские бойцы посеяли панику в рядах ВСУ, рассказал командир
Российские бойцы, освобождавшие Красноармейск, посеяли панику в рядах ВСУ, когда "вылавливали" по отдельности боевиков противника, рассказал командир штурмового РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T05:40:00+03:00
2025-12-05T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
россия
покровск
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_202470469793b0a343c1b4f33735c4d1.jpg
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059940246.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
россия
покровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02a84f7476c11b4e75b3cda92dda9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, россия, покровск, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Покровск, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские бойцы посеяли панику в рядах ВСУ, рассказал командир

Российские бойцы посеяли панику в рядах ВСУ при освобождении Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские бойцы, освобождавшие Красноармейск, посеяли панику в рядах ВСУ, когда "вылавливали" по отдельности боевиков противника, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин.
"Пленных брали, сращивали информацию, и перекрывали им пути. То есть начали ловить их. То есть группа приходит, уходит, у них паника началась. Допустим, взяли одних, один был тяжелораненый, у него успели спросить, он говорит "мы шли с Мирнограда в Покровск (украинские названия Димитрова и Красноармейска - ред.) отдыхать", - сказал Ходыкин в видеоролике Минобороны РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ВС России взяли опорный пункт, напав на раздетых боевиков ВСУ
05:15
Командир штурмового отряда обратил внимание, что это говорит о том, что противник даже не был в курсе, что Красноармейск уже контролируется российскими войсками.
"Маршруты узнавали. Группы исчезали, они же не понимают. А мы рации их слушаем", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскРоссияПокровскВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала