Российские бойцы посеяли панику в рядах ВСУ, рассказал командир

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские бойцы, освобождавшие Красноармейск, посеяли панику в рядах ВСУ, когда "вылавливали" по отдельности боевиков противника, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин.
"Пленных брали, сращивали информацию, и перекрывали им пути. То есть начали ловить их. То есть группа приходит, уходит, у них паника началась. Допустим, взяли одних, один был тяжелораненый, у него успели спросить, он говорит "мы шли с Мирнограда в Покровск (украинские названия Димитрова и Красноармейска - ред.) отдыхать", - сказал Ходыкин в видеоролике Минобороны РФ.
Командир штурмового отряда обратил внимание, что это говорит о том, что противник даже не был в курсе, что Красноармейск уже контролируется российскими войсками.
"Маршруты узнавали. Группы исчезали, они же не понимают. А мы рации их слушаем", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
22 июня 2022, 17:18