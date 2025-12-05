МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска, бегущим из зоны боевых действий, рассказала очевидица послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который предоставил РИА Новости видео беседы и съемки с дрона.

Жительница Красноармейска 1968 года рождения покидала опасный город в составе группы из семи человек. Как рассказала женщина, ВСУ обстреляли беженцев из минометов и автоматов, а также атаковали дронами. Наконец, над группой появился российский дрон, который помог им найти дорогу. Сначала беженцы думали, что это украинский дрон, который собирается их атаковать, но потом заметили, что дрон висит над ними уже 40 минут, как будто чего-то ждет.

"Он висит и висит над нами, висит и висит. Ребята кричат нам: а вдруг это украинский, сейчас как влупит по нам, а ты тут руками машешь. Все-таки как-то мы поняли - он нам кивнул немножко. Вот так кивнул. Ну попробуем пойти за ним. Если украинский - ударит. Если русский - будет вести нас. Он нам опять кивнул, что, мол, идите за нами. Ну мы и пошли за ним", - рассказала она Мирошнику

После этого беженцы вышли к российским силам.