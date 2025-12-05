Рейтинг@Mail.ru
Российский боец пнул в опорник ВСУ брошенную в него гранату
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 05.12.2025 (обновлено: 07:05 05.12.2025)
Российский боец пнул в опорник ВСУ брошенную в него гранату
Российский боец пнул в опорник ВСУ брошенную в него гранату
Российский разведчик Мустафа Гагиев во время освобождения Красноармейска пнул в опорник противника брошенную в него гранату и уничтожил двух солдат противника,... РИА Новости, 05.12.2025
в мире, красноармейск, россия, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Российский боец пнул в опорник ВСУ брошенную в него гранату

Российский разведчик пнул в опорный пункт противника брошенную в него гранату

Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский разведчик Мустафа Гагиев во время освобождения Красноармейска пнул в опорник противника брошенную в него гранату и уничтожил двух солдат противника, сообщили в Минобороны.
По словам разведчика, сразу перед этим инцидентом он предложил украинским военным сдаться, услышав в ответ вопрос "ты кто?". Он пояснил им, что служит в Вооруженных силах России, но ВСУ принялись убеждать его, что российской армии якобы там нет. Гагиев же повторно предложил им сдаться.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ВС России взяли опорный пункт, напав на раздетых боевиков ВСУ
05:15
"Он выкинул гранату. Она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я бы ее, может быть, даже и не заметил. Была американская граната наподобие Ф1. Я ее пнул обратно к нему, она у него взорвалась. Началась перестрелка, полетели "птички". Но противник был уничтожен", — сказал Гагиев.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, в воскресенье президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Глава государства поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
