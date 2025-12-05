https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059940722.html
Российский боец пнул в опорник ВСУ брошенную в него гранату
Российский боец пнул в опорник ВСУ брошенную в него гранату - РИА Новости, 05.12.2025
Российский боец пнул в опорник ВСУ брошенную в него гранату
Российский разведчик Мустафа Гагиев во время освобождения Красноармейска пнул в опорник противника брошенную в него гранату и уничтожил двух солдат противника,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T05:23:00+03:00
2025-12-05T05:23:00+03:00
2025-12-05T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
россия
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420076_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_34bb9dc968fcd98641459d59274317ac.jpg
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059940246.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420076_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_8dc53ea9cfabfdcccb3d9225c8f3b6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, россия, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Российский боец пнул в опорник ВСУ брошенную в него гранату
Российский разведчик пнул в опорный пункт противника брошенную в него гранату
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский разведчик Мустафа Гагиев во время освобождения Красноармейска пнул в опорник противника брошенную в него гранату и уничтожил двух солдат противника, сообщили в Минобороны.
По словам разведчика, сразу перед этим инцидентом он предложил украинским военным сдаться, услышав в ответ вопрос "ты кто?". Он пояснил им, что служит в Вооруженных силах России, но ВСУ принялись убеждать его, что российской армии якобы там нет. Гагиев же повторно предложил им сдаться.
"Он выкинул гранату. Она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я бы ее, может быть, даже и не заметил. Была американская граната наподобие Ф1. Я ее пнул обратно к нему, она у него взорвалась. Началась перестрелка, полетели "птички". Но противник был уничтожен", — сказал Гагиев.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, в воскресенье президент России Владимир Путин
посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
. Глава государства поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.