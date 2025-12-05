Российский боец пнул в опорник ВСУ брошенную в него гранату

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский разведчик Мустафа Гагиев во время освобождения Красноармейска пнул в опорник противника брошенную в него гранату и уничтожил двух солдат противника, сообщили в Минобороны.

По словам разведчика, сразу перед этим инцидентом он предложил украинским военным сдаться, услышав в ответ вопрос "ты кто?". Он пояснил им, что служит в Вооруженных силах России, но ВСУ принялись убеждать его, что российской армии якобы там нет. Гагиев же повторно предложил им сдаться.

"Он выкинул гранату. Она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я бы ее, может быть, даже и не заметил. Была американская граната наподобие Ф1. Я ее пнул обратно к нему, она у него взорвалась. Началась перестрелка, полетели "птички". Но противник был уничтожен", — сказал Гагиев.