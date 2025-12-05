Украинские военкоматы берут неприспособленных к службе, заявил пленный ВСУ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий с позывным "Ганс" рассказал, что несмотря на многочисленные заболевания и возраст, был призван и отправлен на обучение в Германию, потому что остальные украинцы, которых "нагребают" военкоматы, к службе приспособлены ещё меньше.

"Ганс" признался, что в Германии у него была возможность "спрыгнуть" и пойти к "пацанам", которые могли бы его там приютить. Однако он не стал этого делать, так как хотел быть с семьёй и детьми, а "перетягивать" их с Украины было бы намного сложнее.