Украинские военкоматы берут неприспособленных к службе, заявил пленный ВСУ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий с позывным "Ганс" рассказал, что несмотря на многочисленные заболевания и возраст, был призван и отправлен на обучение в Германию, потому что остальные украинцы, которых "нагребают" военкоматы, к службе приспособлены ещё меньше.
"Ганс" сдался в плен в Волчанске в Харьковской области.
"Не понадобится". МИД Италии дерзко высказался о помощи Киеву
3 декабря, 19:38
"У меня проблемная рука, типа такой не нужен, и ноги варикоз сильный. Не было с кого набирать, вы бы видели, какая там публика, кого нагребают в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). Я по возрасту не прохожу туда (на обучение в Германию - ред.). Возрастной набор до 35, мне 48. Я сам был удивлен. В Германию. То в Германию лучше, чем лес валить и ямы копать", - сказал "Ганс" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он поведал, что в рамках курса молодого бойца в Германии украинцев учили бегать по лесам, маскироваться, обороняться, брать окопы. Стрельбы проводились только в конце обучения. В качестве диплома военнослужащему ВСУ выдали "бумажку" А4 с фамилией и именем, а также названием "курса", который он прошёл.
"Ганс" признался, что в Германии у него была возможность "спрыгнуть" и пойти к "пацанам", которые могли бы его там приютить. Однако он не стал этого делать, так как хотел быть с семьёй и детьми, а "перетягивать" их с Украины было бы намного сложнее.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18