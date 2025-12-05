https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059940246.html
ВС России взяли опорный пункт, напав на раздетых боевиков ВСУ
ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" менее чем за полчаса взяли под контроль опорный пункт боевиков ВСУ и ликвидировали семь боевиков ВСУ под населённым пунктом Червоное в Запорожской области, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода с позывным "Шаман".
По его словам, штурм начался стремительно и стал полной неожиданностью для противника.
"Начинали сразу штурмовать — они даже не ожидали. Кто-то был раздетый, кто-то без бронежилета, у кого-то автомат не рядом лежал. Некоторые начинали дёргаться, хвататься за оружие — но уже работаешь, как учили, как подготавливали", — рассказал "Шаман".
Он отметил, что эффект внезапности позволил бойцам быстро развить успех.
"В полчаса опорник можно взять. Закатились прямо в нос, начали работать, штурмовать. Семерых ликвидировали с эффектом неожиданности", — добавил он.