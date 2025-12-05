Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли опорный пункт, напав на раздетых боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 05.12.2025
ВС России взяли опорный пункт, напав на раздетых боевиков ВСУ
ВС России взяли опорный пункт, напав на раздетых боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
ВС России взяли опорный пункт, напав на раздетых боевиков ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Восток" менее чем за полчаса взяли под контроль опорный пункт боевиков ВСУ и ликвидировали семь боевиков ВСУ под... РИА Новости, 05.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
2025
ВС России взяли опорный пункт, напав на раздетых боевиков ВСУ

ВС России взяли опорный пункт под Червоным, напав на раздетых боевиков ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" менее чем за полчаса взяли под контроль опорный пункт боевиков ВСУ и ликвидировали семь боевиков ВСУ под населённым пунктом Червоное в Запорожской области, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода с позывным "Шаман".
По его словам, штурм начался стремительно и стал полной неожиданностью для противника.
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске
05:14
"Начинали сразу штурмовать — они даже не ожидали. Кто-то был раздетый, кто-то без бронежилета, у кого-то автомат не рядом лежал. Некоторые начинали дёргаться, хвататься за оружие — но уже работаешь, как учили, как подготавливали", — рассказал "Шаман".
Он отметил, что эффект внезапности позволил бойцам быстро развить успех.
"В полчаса опорник можно взять. Закатились прямо в нос, начали работать, штурмовать. Семерых ликвидировали с эффектом неожиданности", — добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
