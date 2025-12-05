Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытаются укрыть опорные пункты "путанкой", рассказал российский боец - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059939765.html
ВСУ пытаются укрыть опорные пункты "путанкой", рассказал российский боец
ВСУ пытаются укрыть опорные пункты "путанкой", рассказал российский боец - РИА Новости, 05.12.2025
ВСУ пытаются укрыть опорные пункты "путанкой", рассказал российский боец
Украинские военнослужащие пытаются защитить труднопроходимой сеткой из колючей проволоки каждый опорный пункт, но российские бойцы знают, что нужно делать,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T05:10:00+03:00
2025-12-05T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361672_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_4a4dc4656bf10d19260e9d19e32a0d6b.jpg
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059939371.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361672_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e49d35c30b9737e8db5775073371af26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются укрыть опорные пункты "путанкой", рассказал российский боец

ВСУ пытаются защитить опорные пункты сеткой из колючей проволоки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие пытаются защитить труднопроходимой сеткой из колючей проволоки каждый опорный пункт, но российские бойцы знают, что нужно делать, чтобы спокойно ее преодолеть, рассказал принимавший участие в освобождении Червоного стрелок с позывным "Кубик".
Об освобождении Червоного в Запорожской области Минобороны РФ сообщило 3 декабря.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ВС России взяли в плен пять боевиков ВСУ в Волчанске
05:05
"Путанка" у них перед каждым опорными пунктами. Объясняешь (сослуживцам - ред.), как переходить. Там просто есть особые хитрости, чтобы перейти "путанку". И всё, и можно ее перейти, аккуратно всё делай", - сказал "Кубик" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии после успеха в районе Зелёного Гая освободили Червоное. Они вошли в населенный пункт, заняли ключевые позиции и выбили противника с занимаемых позиций, после чего оборонительный район ВСУ с близлежащими территориями полностью перешел под их контроль.
Командир подразделения с позывным "Ярый", в свою очередь, рассказал, что в Червоное зашли три группы. У украинских войск они отобрали множество старого оружия - 30-х, 40-х и 50-х годов выпуска. Секретом успеха он назвал сплоченность российских бойцов - подчиненные не покинули его, даже когда "Ярый" им это приказал.
"Нарвались на пулеметчика, ребятам сказал отходить, а мне пришлось вызывать "Бабу-ягу", поворачиваюсь - а они стоят, пока я не вышел, они ждали меня", - отметил командир подразделения.
По словам заместителя командира взвода с позывным "Шаман", над продвигавшимися к Червоному российскими бойцами постоянно жужжали дроны. На границе села сидел пулеметчик, пытавшийся не дать российским штурмовикам пройти.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала