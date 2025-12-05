ВСУ пытаются укрыть опорные пункты "путанкой", рассказал российский боец

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие пытаются защитить труднопроходимой сеткой из колючей проволоки каждый опорный пункт, но российские бойцы знают, что нужно делать, чтобы спокойно ее преодолеть, рассказал принимавший участие в освобождении Червоного стрелок с позывным "Кубик".

"Путанка" у них перед каждым опорными пунктами. Объясняешь (сослуживцам - ред.), как переходить. Там просто есть особые хитрости, чтобы перейти "путанку". И всё, и можно ее перейти, аккуратно всё делай", - сказал "Кубик" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии после успеха в районе Зелёного Гая освободили Червоное. Они вошли в населенный пункт, заняли ключевые позиции и выбили противника с занимаемых позиций, после чего оборонительный район ВСУ с близлежащими территориями полностью перешел под их контроль.

Командир подразделения с позывным "Ярый", в свою очередь, рассказал, что в Червоное зашли три группы. У украинских войск они отобрали множество старого оружия - 30-х, 40-х и 50-х годов выпуска. Секретом успеха он назвал сплоченность российских бойцов - подчиненные не покинули его, даже когда "Ярый" им это приказал.

"Нарвались на пулеметчика, ребятам сказал отходить, а мне пришлось вызывать "Бабу-ягу", поворачиваюсь - а они стоят, пока я не вышел, они ждали меня", - отметил командир подразделения.