https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059939765.html
ВСУ пытаются укрыть опорные пункты "путанкой", рассказал российский боец
ВСУ пытаются укрыть опорные пункты "путанкой", рассказал российский боец - РИА Новости, 05.12.2025
ВСУ пытаются укрыть опорные пункты "путанкой", рассказал российский боец
Украинские военнослужащие пытаются защитить труднопроходимой сеткой из колючей проволоки каждый опорный пункт, но российские бойцы знают, что нужно делать,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T05:10:00+03:00
2025-12-05T05:10:00+03:00
2025-12-05T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361672_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_4a4dc4656bf10d19260e9d19e32a0d6b.jpg
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059939371.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361672_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e49d35c30b9737e8db5775073371af26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются укрыть опорные пункты "путанкой", рассказал российский боец
ВСУ пытаются защитить опорные пункты сеткой из колючей проволоки
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие пытаются защитить труднопроходимой сеткой из колючей проволоки каждый опорный пункт, но российские бойцы знают, что нужно делать, чтобы спокойно ее преодолеть, рассказал принимавший участие в освобождении Червоного стрелок с позывным "Кубик".
Об освобождении Червоного в Запорожской области Минобороны РФ
сообщило 3 декабря.
"Путанка" у них перед каждым опорными пунктами. Объясняешь (сослуживцам - ред.), как переходить. Там просто есть особые хитрости, чтобы перейти "путанку". И всё, и можно ее перейти, аккуратно всё делай", - сказал "Кубик" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Штурмовые подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии после успеха в районе Зелёного Гая освободили Червоное. Они вошли в населенный пункт, заняли ключевые позиции и выбили противника с занимаемых позиций, после чего оборонительный район ВСУ
с близлежащими территориями полностью перешел под их контроль.
Командир подразделения с позывным "Ярый", в свою очередь, рассказал, что в Червоное зашли три группы. У украинских войск они отобрали множество старого оружия - 30-х, 40-х и 50-х годов выпуска. Секретом успеха он назвал сплоченность российских бойцов - подчиненные не покинули его, даже когда "Ярый" им это приказал.
"Нарвались на пулеметчика, ребятам сказал отходить, а мне пришлось вызывать "Бабу-ягу", поворачиваюсь - а они стоят, пока я не вышел, они ждали меня", - отметил командир подразделения.
По словам заместителя командира взвода с позывным "Шаман", над продвигавшимися к Червоному российскими бойцами постоянно жужжали дроны. На границе села сидел пулеметчик, пытавшийся не дать российским штурмовикам пройти.