ВС России взяли в плен пять боевиков ВСУ в Волчанске

"Сегодня был вывод пленных из города Волчанска. Довели до окраины Волчанска, мы забрали, довели до своего расположения. На сегодняшний день было все спокойно, погода позволила. "Птиц" (дронов - ред.) не было в воздухе, прошли спокойно. Есть такое дело, что командование ВСУ узнаёт, что их военнослужащие попадали в плен. Их стараются уничтожить вместе с группой, которая их ведет", - приводит российское ведомство слова разведчика с позывным "Лион".