ВС России взяли в плен пять боевиков ВСУ в Волчанске
Бойцы российской группировки войск "Север" вывели из освобожденного Волчанска в Харьковской области еще пятерых пленных украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" вывели из освобожденного Волчанска в Харьковской области еще пятерых пленных украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе продвижения штурмовыми отрядами были успешно проведены зачистки пригородных районов Волчанска
, где обнаруженные остатки военнослужащих ВСУ
были блокированы и взяты в плен", - говорится в сообщении.
Как сообщил разведчик с позывным "Космос", в плен сдались пятеро украинских боевиков.
Штурмовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" после освобождения Волчанска ликвидируют разрозненные группы противника.
Утратившие управление и боеспособность группы противника вынуждены отступать или сдаваться в плен. Это создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Север" на харьковском направлении, рассказали в МО РФ
.
"Сегодня был вывод пленных из города Волчанска. Довели до окраины Волчанска, мы забрали, довели до своего расположения. На сегодняшний день было все спокойно, погода позволила. "Птиц" (дронов - ред.) не было в воздухе, прошли спокойно. Есть такое дело, что командование ВСУ узнаёт, что их военнослужащие попадали в плен. Их стараются уничтожить вместе с группой, которая их ведет", - приводит российское ведомство слова разведчика с позывным "Лион".