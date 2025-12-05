Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли в плен пять боевиков ВСУ в Волчанске
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 05.12.2025
ВС России взяли в плен пять боевиков ВСУ в Волчанске
ВС России взяли в плен пять боевиков ВСУ в Волчанске

Бойцы группировки "Север" вывели из Волчанска еще пятерых пленных боевиков ВСУ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Север" вывели из освобожденного Волчанска в Харьковской области еще пятерых пленных украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе продвижения штурмовыми отрядами были успешно проведены зачистки пригородных районов Волчанска, где обнаруженные остатки военнослужащих ВСУ были блокированы и взяты в плен", - говорится в сообщении.
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Не понадобится". МИД Италии дерзко высказался о помощи Киеву
3 декабря, 19:38
Как сообщил разведчик с позывным "Космос", в плен сдались пятеро украинских боевиков.
Штурмовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" после освобождения Волчанска ликвидируют разрозненные группы противника.
Утратившие управление и боеспособность группы противника вынуждены отступать или сдаваться в плен. Это создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Север" на харьковском направлении, рассказали в МО РФ.
"Сегодня был вывод пленных из города Волчанска. Довели до окраины Волчанска, мы забрали, довели до своего расположения. На сегодняшний день было все спокойно, погода позволила. "Птиц" (дронов - ред.) не было в воздухе, прошли спокойно. Есть такое дело, что командование ВСУ узнаёт, что их военнослужащие попадали в плен. Их стараются уничтожить вместе с группой, которая их ведет", - приводит российское ведомство слова разведчика с позывным "Лион".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
