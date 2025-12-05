https://ria.ru/20251205/solntse-2059938430.html
Москвичи увидят на Солнце пятна в виде Деда Мороза, пообещала ученый
Москвичи увидят на Солнце пятна в виде Деда Мороза, пообещала ученый - РИА Новости, 05.12.2025
Москвичи увидят на Солнце пятна в виде Деда Мороза, пообещала ученый
Гигантские пятна на Солнце, по форме напоминающие Деда Мороза на оленьей упряжке, могут увидеть жители Москвы и других регионов России через камеру смартфона... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T04:41:00+03:00
2025-12-05T04:41:00+03:00
2025-12-05T09:20:00+03:00
общество
москва
россия
земля
дед мороз
московский физико-технический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984949187_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4f05c0b5d0946a674d33b8bd4e71bed6.jpg
https://ria.ru/20250817/solntse-2035873548.html
https://ria.ru/20251201/astronomiya-2059045825.html
москва
россия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984949187_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_6cd5ada4439dffbdced9cf53068245b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, земля, дед мороз, московский физико-технический институт
Общество, Москва, Россия, Земля, Дед Мороз, Московский физико-технический институт
Москвичи увидят на Солнце пятна в виде Деда Мороза, пообещала ученый
Москвичи смогут увидеть на Солнце пятна в виде Деда Мороза на упряжке
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Гигантские пятна на Солнце, по форме напоминающие Деда Мороза на оленьей упряжке, могут увидеть жители Москвы и других регионов России через камеру смартфона или невооруженным глазом через специальный фильтр, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко.
"Если направить камеру телефона на Солнце или смотреть на него через фильтр, сквозь дымку облаков можно увидеть темные пятна, похожие на Деда Мороза
на оленьей упряжке. На самом деле это гигантские солнечные пятна. На видимую сторону солнечного диска несколько дней назад вышел комплекс из трех тесно расположенных активных областей: 4294, 4296 и 4298. Размер самых крупных из них превышает диаметр Земли
в несколько раз", - сказала Кравченко.
По ее словам, лучше всего пятна видны на рассвете или закате, когда Солнце находится низко над горизонтом и свет от него проходит сквозь большую толщину атмосферы.
"Важно помнить, что наблюдение Солнца невооруженным глазом длительное время даже сквозь облака является опасным из-за интенсивного светового и теплового излучения. Наблюдения Солнца в бинокль или телескоп без специального солнечного фильтра категорически запрещены", - уточнила Кравченко.