Москвичи увидят на Солнце пятна в виде Деда Мороза, пообещала ученый

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Гигантские пятна на Солнце, по форме напоминающие Деда Мороза на оленьей упряжке, могут увидеть жители Москвы и других регионов России через камеру смартфона или невооруженным глазом через специальный фильтр, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко.

"Если направить камеру телефона на Солнце или смотреть на него через фильтр, сквозь дымку облаков можно увидеть темные пятна, похожие на Деда Мороза на оленьей упряжке. На самом деле это гигантские солнечные пятна. На видимую сторону солнечного диска несколько дней назад вышел комплекс из трех тесно расположенных активных областей: 4294, 4296 и 4298. Размер самых крупных из них превышает диаметр Земли в несколько раз", - сказала Кравченко.

По ее словам, лучше всего пятна видны на рассвете или закате, когда Солнце находится низко над горизонтом и свет от него проходит сквозь большую толщину атмосферы.